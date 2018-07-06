Власти Москвы начнут проверять содержание диоксинов в воздухе с III квартала 2018 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Мосэкомониторинг" (находится под ведомством департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы) с III квартала 2018 года начнет регулярно проверять концентрацию диоксинов в почве и воздухе столицы в районе мусоросжигательных заводов. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Диоксин - это кумулятивный яд, который может образовываться, в частности, при сжигании поливинилхлорида и других полимеров с примесями хлора. Диоксины накапливаются в организме живых существ и биосфере, вызывают мутации. Жители районов, расположенных вблизи мусоросжигательных заводов Москвы, неоднократно высказывали опасения, что в выбросах могут содержаться эти вещества.

"Департаментом природопользования Москвы в 2012, 2014 и 2015 годах в Москве проводились исследования концентраций диоксинов в воздухе, вблизи Мусоросжигательного завода-4 было отобрано 60 проб, и по результатам 3-летних исследований превышений выявлено не было. Однако ситуация требует контроля, поэтому ГПБУ "Мосэкомониторинг" с III квартала 2018 года начинает регулярный мониторинг диоксинов в атмосферном воздухе и почве в отдельных районах Москвы в зонах влияния мусоросжигательных заводов", - говорится в сообщении департамента.

Мусоросжигательный завод в промышленной зоне "Руднево" (ранее назывался МСЗ-4) - один из трех функционирующих в Москве. Также работают Спецзавод № 2 в районе Алтуфьевского шоссе в промзоне Северо-Западного округа и Спецзавод № 3 на юге города на улице Подольских курсантов.

Рудневский мусоросжигательный завод перешел в 2018 году в управление компании "Хартия", которая входит в "Экогрупп" и управляется бизнесменом Игорем Чайкой. В начале июня 2018 года департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу по итогам проверки предприятия подал документы в суд с требованием закрыть его на 90 суток из-за выявленных нарушений.

Этот завод - одно из предприятий, оказывающих техногенное воздействие на качество воздуха в столичной Некрасовке. 5 июля департамента природопользования Москвы провел круглый стол с участием общественных организаций и представителей промышленных предприятий, расположенных в этом районе, чтобы разработать план по улучшению местной экологии. Директор "Руднево" Алексей Кулясов на этом мероприятии заявил о готовности открыть общественности данные по составу выбросов мусоросжигательного завода. Предполагается, что эта информация будет публиковаться на официальном сайте предприятия и табло в районе Некрасовка.