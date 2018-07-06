Более 4 тыс. малышей родились в новом перинатальном центре Дагестана

МАХАЧКАЛА, 6 июля. /ТАСС/. Более 4,2 тыс. новорожденных появились на свет в Республиканском перинатальном центре Дагестана с момента его открытия летом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе медучреждения.

"На 1 июля текущего года в Республиканском перинатальном центре "Мама Патимат" появились на свет 4230 детей, в том числе 166 двойняшек", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, четырехтысячный ребенок родился после 20 июня.

Как отметил главный врач Республиканского перинатального центра "Мама Патимат" Низам Османов, с вводом этого центра, где имеются все необходимое современное оборудование и высококлассные специалисты, в Дагестане впервые начали выхаживать детей, "появившихся на свет намного раньше срока".

"Так, в марте этого года нашим специалистам удалось спасти новорожденную девочку, которая родилась 2 января и при рождении весила всего 450 граммов", - рассказал Османов.

О центре "Мама Патимат"

Республиканский перинатальный центр "Мама Патимат" в Махачкале площадью 34 тыс. кв. метров открыли 1 июня 2017 года. Учреждение, где оказывают все виды квалифицированной медицинской помощи в области акушерства и гинекологии, рассчитано на 150 коек и ежегодно может принимать до 8 тыс. пациентов.

Итоговая стоимость центра составила 2,8 млрд рублей, почти половина из которых была направлена на закупку новейшего высокотехнологичного медоборудования, среди которого есть уникальные для страны образцы. Порядка 65% оборудования - российского производства, которое создает дочерний холдинг Ростеха "Швабе".