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Бывший главред российского Forbes оспорил свое увольнение в суде

Общество
6 июля, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Ранее стало известно, что исполняющим обязанности главного редактора издания был назначен Николай Мазурин

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Николай Усков, освобожденный 9 июня от должности главного редактора российской версии журнала Forbes, сообщил ТАСС, что обратился в суд для обжалования увольнения.

"Мой юрист зарегистрировал сегодня иск в Пресненском суде, речь идет о моем восстановлении в должности главного редактора", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что исполняющим обязанности российской версии Forbes назначен Николай Мазурин, занимавший до этого пост шеф-редактора издания.

Согласно сообщению медиагруппы ACMG, решение об увольнении было связано с "неудовлетворенностью качеством работы" Ускова.

Усков полагает, что увольнение стало одним из многих эпизодов "борьбы владельца лицензии Александра Федотова с редакцией Forbes.

В группе ACMG ТАСС заявили, что процедура увольнения Ускова прошла на законных основаниях.

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