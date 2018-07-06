Патронажная детская паллиативная служба создана в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 6 июля. /ТАСС/. Патронажная детская паллиативная служба создана при специализированном Доме ребенка Минздрава Кабардино-Балкарии (КБР). В ее услугах нуждаются более 160 детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями, сообщили в пятницу в пресс-службе минздрава региона.

"Составлен реестр, который включает более 160 маленьких пациентов, страдающих неизлечимыми жизнеугрожающими заболеваниями и нуждающихся в патронажной паллиативной помощи. Задача нового подразделения Дома ребенка состоит в том, чтобы облегчить страдания ребенка, научить родных правильному уходу за ним, а также оказать семье психологическую и духовную поддержку", - уточнили в пресс- службе.

В детской патронажной службе будут работать педиатр, онкологи, невролог, реаниматолог, средний медицинский персонал, при необходимости будет привлекаться выездная реанимационная бригада Республиканской клинической больницы. Специалисты будут выезжать на дом, обучать, помогать и консультировать членов семей, как правильно надо заботиться о больных детях, нуждающихся в постоянной паллиативной помощи в домашних условиях.

"К сожалению, болезнь не всегда удается победить, но надо максимально стараться облегчить страдания маленького пациента. Ребенок с неизлечимой тяжелой болезнью нуждается в длительном уходе не реанимационного, а паллиативного характера. В этом случае лучше, чтобы он находился дома под наблюдением родных и специалистов патронажной службы, потому что длительное пребывание в реанимации среди других больных часто способствует ухудшению его состояния, особенно в период подъема ОРВИ", - цитирует пресс-служба начальника отдела организации медицинской помощи детскому населению и службы родовспоможения минздрава региона Юлию Шогенову.

Дом ребенка в КБР рассчитан на 130 детей. В нем также проходят лечение и реабилитацию дети с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, дети с нарушениями слуха, речи, зрения. Есть хоспис для детей с тяжелой неврологической патологией, лечение которой не дает улучшений, онкологические больные. Специалисты созданной службы имеют такой опыт, прошли дополнительное обучение и готовы оказывать паллиативную поддержку, отметили в минздраве.