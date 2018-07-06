Первой моделью в Саудовской Аравии стала 17-летняя девушка

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 июля. /ТАСС/. Семнадцатилетняя Талида Тамер стала первой манекенщицей в истории Саудовской Аравии. Как сообщила газета Arab News, она представила на Неделе высокой моды в Париже коллекцию итальянского дизайнера Антонио Гримальди и уже попала на обложку последнего номера журнала Harpers Bazaar Arabia.

Талида рассказала, что родители поддержали ее выбор, а решающим в вопросе определения с профессией стало влияние матери-итальянки, которая сама сделала карьеру модели. "Она научила меня очень многому - я без конца перебирала ее фотографии, слушала рассказы о ее опыте в модельном бизнесе, получила важные советы, - сказала она. - Если бы я не пошла по ее стопам, то непременно увлеклась бы фотографией - это занятие меня очень захватывает. Мне так нравится работать с творческими людьми. На меня оказали влияние и многие известные модели, например, Жизель Бюндхен или Имаан Хаммам".

При этом, по словам Талиды, она понимает, что живет в консервативной стране, и многие могут осудить выбор такой профессии. "Я лишь начинаю карьеру, но знаю, что меня ожидает множество преград, - заявила она. - Учитывая, что я живу в консервативной стране, непременно найдутся люди, не во всем согласные с моим выбором карьеры модели, и я уважаю их право на свое мнение. Так здорово быть одной из первых в чем-то".

Также девушка мечтает появиться на обложке четырех главных изданий в области моды - французском, итальянском, британском и американском издании журнала Vogue и получить водительские права.