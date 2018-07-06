Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первой моделью в Саудовской Аравии стала 17-летняя девушка

Общество
6 июля, 20:25 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 6, июля. /ТАСС

Талида Тамер представила на Неделе высокой моды в Париже коллекцию итальянского дизайнера Антонио Гримальди и попала на обложку последнего номера журнала Harpers Bazaar Arabia

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 июля. /ТАСС/. Семнадцатилетняя Талида Тамер стала первой манекенщицей в истории Саудовской Аравии. Как сообщила газета Arab News, она представила на Неделе высокой моды в Париже коллекцию итальянского дизайнера Антонио Гримальди и уже попала на обложку последнего номера журнала Harpers Bazaar Arabia.

Талида рассказала, что родители поддержали ее выбор, а решающим в вопросе определения с профессией стало влияние матери-итальянки, которая сама сделала карьеру модели. "Она научила меня очень многому - я без конца перебирала ее фотографии, слушала рассказы о ее опыте в модельном бизнесе, получила важные советы, - сказала она. - Если бы я не пошла по ее стопам, то непременно увлеклась бы фотографией - это занятие меня очень захватывает. Мне так нравится работать с творческими людьми. На меня оказали влияние и многие известные модели, например, Жизель Бюндхен или Имаан Хаммам".

При этом, по словам Талиды, она понимает, что живет в консервативной стране, и многие могут осудить выбор такой профессии. "Я лишь начинаю карьеру, но знаю, что меня ожидает множество преград, - заявила она. - Учитывая, что я живу в консервативной стране, непременно найдутся люди, не во всем согласные с моим выбором карьеры модели, и я уважаю их право на свое мнение. Так здорово быть одной из первых в чем-то".

Также девушка мечтает появиться на обложке четырех главных изданий в области моды - французском, итальянском, британском и американском издании журнала Vogue и получить водительские права.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
2
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
3
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
4
Ночь кино: выберите фильмы, которые будут показывать по всей стране 25 августа 2018 года
5
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
6
Предварительной причиной аварии на Кубани стал выезд одной из машин на встречную полосу
7
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!