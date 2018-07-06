Мэрия Москвы согласовала проведение митинга против пенсионной реформы в Сокольниках

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали организаторам митинга против повышения пенсионного возраста проведение мероприятия 18 июля только на площадке "Гайд-парка" в Сокольниках. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

"Несмотря на необходимость обеспечения беспрецедентных мер безопасности в связи с чемпионатом мира, мы тем не менее пошли на встречу обратившимся к нам организаторам и предложили две площадки для проведения: улица Перерва в Люблине и парк "Сокольники". Однако они отказались от предложенных вариантов, хотя отдают себе отчет, что проведение акции в центре Москвы невозможно в связи с действием 202 указа президента. Учитывая, что организаторы готовы провести только митинг, мы считаем, что проведение данного мероприятия в этот период времени возможно только в парке "Сокольники", - сказал Черников.

Ранее власти Москвы получили от представителей разных политических партий и профсоюзов заявку на проведение 18 июля шествия и митинга против повышения пенсионного возраста. На рассмотрение властей предлагались два маршрута: от Пушкинской площади по Страстному бульвару до проспекта Академика Сахарова с последующим митингом, второй - от Трубной до Суворовской площади с последующим там митингом. Заявленное количество участников - до 30 тыс. человек.

Позднее власти согласовали заявителям две альтернативные площадки, от которых организаторы отказались. Они заявили, что готовы отказаться от намерения провести шествие, если для митинга будет предоставлена одна из центральных площадей города.

В связи с проведением чемпионата мира по футболу в городах, в которых проводятся матчи, с 25 мая по 25 июля собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением спортивных соревнований, можно проводить только в специально отведенных местах с разрешения местных властей. Органы местного самоуправления будут согласовывать все массовые акции во время проведения чемпионата мира по футболу с МВД и ФСБ России. Одиночные пикеты, ранее не требовавшие согласования, также запрещены.

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году), повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.