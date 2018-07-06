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Минздрав Подмосковья возобновил поставки расходных материалов в медучреждения Люберец

Общество
6 июля, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Ранее в соцсетях появились сообщения, в которых говорилось о нехватке перевязочных материалов, реагентов и пробирок для анализов в медучреждениях Люберецкого городского округа

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Московской области возобновило поставки расходных материалов в медицинские учреждения Люберецкого городского округа Подмосковья. Так в пресс-службе регионального минздрава прокомментировали ТАСС жалобы жителей муниципалитета в социальных сетях на недостаток расходных материалов в государственных лечебных организациях.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в медицинских учреждениях Люберецкого городского округа не хватает перевязочных материалов, реагентов и пробирок для анализов. Якобы проблема возникла весной, и сейчас страховые компании предлагают обращаться за медицинскими услугами в платные клиники. И.о. главного врача Люберецкой районной больницы № 1 Дмитрий Старцев сообщил ТАСС, что ситуация контролируется минздравом Подмосковья.

"В течение июня и июля министерством здравоохранения Московской области проводится работа по погашению кредиторской задолженности в медицинских учреждениях. В настоящее время в стационары и поликлиники осуществляется поставка расходных материалов и медикаментов. Медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе минздрава Подмосковья положение дел с расходными материалами, реагентами и пробирками в государственных медицинских учреждениях Люберецкого округа.

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