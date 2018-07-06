Российские волонтеры планируют к осени восстановить более 60 объектов культурного наследия

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские добровольцы планируют восстановить более 60 объектов культурного наследия по всей стране в течение лета. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе оргкомитета Года волонтера.

"Добровольцы в летний период под руководством специалистов реставрируют, консервируют и облагораживают древние храмы, часовни, усадьбы и даже мостовые. Всего за лето планируется восстановить более 60 объектов культурного наследия", - отмечается в сообщении.

Волонтеры работают над восстановлением объектов в Архангельской, Вологодской и Костромской областях, а также в Карелии.

В России 2018 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера.