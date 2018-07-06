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В ЕР предлагают при назначении психотропов детям-инвалидам консультировать их родителей

Общество
6 июля, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Соответствующее предложение планируется направить в Минздрав

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" предлагает при назначении психотропных препаратов детям-инвалидам проводить консультации для их родителей.

"Было бы разумно при выписывании лекарств медицинским работникам давать краткую консультацию по применению препарата и предупреждать о возможных последствиях нарушения закона", - цитирует пресс-служба единороссов зампреда комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, координатора партпроекта "Единая страна - доступная среда" Михаила Терентьева.

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Депутат добавил, что в ближайшее время направит соответствующее предложение в Министерство здравоохранения РФ.

На этой неделе общественный резонанс вызвала информация о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка с инвалидностью Екатерины Конновой, которая решила перепродать пять тюбиков детского препарата, содержащего диазепам (несертифицированное в РФ психотропное вещество, используемое при эпилепсии).

Сама женщина купила лекарство через интернет. Следственный отдел ОМВД по Мещанскому району возбудил уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). В полиции отмечали, что, учитывая жизненные обстоятельства подозреваемой, ей избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы: подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС, что ведомство отменило постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Конновой.

По словам депутата, этот случай показал, что существует проблема с пониманием ответственности при обращении с сильными лекарственными средствами, содержащими психотропные вещества, поскольку родители детей, которым необходимы такие препараты, "не всегда понимают всю серьезность ответственности за нарушения правил обращения с этими медикаментами".

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