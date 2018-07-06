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"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда

Общество
6 июля, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Штраф за несоблюдение требований потребителя составил более 309 тыс. рублей

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд города Пензы обязал "АвтоВАЗ" возместить владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба суда.

"Общая сумма удовлетворенных требований втрое превысила стоимость приобретенного пензенцем автомобиля. Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда от 3 июля 2018 года оставлена без удовлетворения, а решение - без изменения, в связи с чем, оно вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

В тексте сообщения говорится, что житель Пензы в 2014 году приобрел в одном из салонов города новый автомобиль Lada Granta за 274 тыс. 400 рублей. Гарантийный срок на него был установлен изготовителем в 36 месяцев или 100 000 км пробега. Отмечается, что владелец своевременно и в полном объеме проходил технические осмотры. В конце июля 2016 года в автомобиле отслоилось лакокрасочное покрытие на передней части порога.

В результате официальный дилер признал дефекты гарантийными и устранил их. В апреле 2017 года недостаток проявился вновь на этом же месте. Теперь не только отошла краска, но и проявилась ржавчина. Сервисная организация подтвердила недостаток, но от ремонта владелец автомобиля отказался, потребовав вернуть деньги за автомобиль. Получив отказ, мужчина обратился в суд с требованием вернуть стоимость машины, а также компенсировать разницу в стоимости машины за период эксплуатации, неустойку за нарушение сроков, штраф и судебные расходы.

Представитель "АвтоВАЗа" в суде не согласился с требованиями, пояснив, что прошел срок для замены товара или возврата его стоимости, есть возможность устранить дефекты и к тому же повреждения несущественны. В свою очередь, суд удовлетворил иск и взыскал в пользу владельца автомобиля стоимость машины в размере 274 тыс. 400 рублей и разницу между ценой товара по договору и стоимостью в момент экспертизы в сумме 64 тыс. 604 рублей.

Кроме того, за нарушение срока возврата денежных средств за автомобиль с изготовителя взыскана неустойка в сумме 274 тыс. 400 рублей. Сумма компенсации морального вреда составила 5 тыс. рублей, а штраф за несоблюдение требований потребителя - 309 тыс. 202 рубля. Мужчину обязали вернуть ответчику автомобиль. Решением суда также в пользу владельца машины взысканы судебные расходы.

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