Эксперт: закрытые награждения за разработки в ОПК являются распространенным явлением

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Практика непубличных награждений за "закрытые" научные работы в области обороны является распространенным явлением, она связана с необходимостью соблюдения режима гостайны. На это в беседе с корреспондентом ТАСС обратил внимание председатель Научно-технического совета Росатома, научный руководитель Российского федерального ядерного центра ВНИИ технической физики, академик РАН Георгий Рыкованов.

По его словам, "в последние примерно 15 лет" подобные награждения ученых, специалистов и руководителей в России были неоднократно. "Среди моих знакомых многие получили награды и государственные премии в соответствии с закрытыми указами президента, закрытыми постановлениями правительства о присуждении премий правительства. Такого рода награждения в настоящее время достаточно распространенное явление", - сказал академик.

"Связано это с существующим режимом государственной тайны, согласно которому принадлежность (награжденного - прим. ТАСС) к определенного рода деятельности уже является информацией ограниченного ознакомления, то есть не подлежащей распространению", - подчеркнул ученый. Отвечая на соответствующий вопрос, Рыкованов отметил, что не может точно сказать, распространена ли аналогичная практика за рубежом, но предположил, что "в других странах также есть награждения за работы, информация о которых не распространяется - то есть, не информируется, за что человек награжден".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о присуждении высоких наград, в частности, ряду сотрудников Росатома за достижения в оборонной сфере, о которых президент рассказывал в послании Федеральному собранию 1 марта.