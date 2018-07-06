Путин поздравил основателя ВИА "Самоцветы" с 75-летием

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил создателя и руководителя вокально-инструментального ансамбля (ВИА) "Самоцветы" Юрия Маликова с 75-летием и подчеркнул, что музыкант является настоящим энтузиастом своего дела. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Талантливый музыкант и настоящий энтузиаст своего дела, Вы вошли в историю отечественной эстрады как создатель и бессменный руководитель одного из первых в нашей стране вокально-инструментальных ансамблей", - говорится в поздравлении. Путин отметил, что за годы существования группа "Самоцветы" заслужила "поистине всенародную любовь, и потому песни из репертуара прославленного коллектива и сегодня по-прежнему популярны".

Президент пожелал артисту и его семье здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Юрий Маликов с 1971 года является художественным руководителем ВИА "Самоцветы". В 90-е и 2000-е годы являлся президентом Фонда развития музыкального искусства и вице-президентом Международного союза деятелей эстрадного искусства. В 2007 году был удостоен звания Народного артиста России.