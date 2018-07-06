Кульминацией дней Москвы в Калужской области станет реконструкция стояния на Угре

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Масштабная историческая реконструкция стояния на реке Угре станет центральным событием Дней Москвы в Калужской области, которые впервые пройдут 13-14 июля. Об этом в пятницу на брифинге в правительстве Москвы сообщил министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин.

"Именно в июле у нас проходят массовые празднования победы на Угре, или день окончания стояния на реке Угре, который стал в том году региональным праздником в Калужской области, - рассказал чиновник. - Дело в том, что с 2011 года в июле у нас всегда проводятся военно-исторические реконструкции великого стояния на реке Угре".

По словам Калугина, 14 июля в представлении будут участвовать реконструкторы из Калужской, Московской, Орловской областей, Башкирии и Татарстана. В шоу также задействуют около 600 лошадей.

Творческий подарок региону преподнесет и правительство Москвы. Столичные звезды дадут концерт на одной из площадок Калуги. В программе примет участие певица Ольга Кормухина.

В Дни Москвы в Калужской области запланирована большая деловая программа. В Калугу приедут представители семи департаментов правительства Москвы. Власти регионов проведут несколько тематических круглых столов, посвященных межрегиональному развитию культуры, туризма и здравоохранения. Ожидается, что по итогам мероприятия заключат соглашения о реализации совместных проектов, которые презентуют в преддверии дней Калужской области в сентябре.

Соглашение о проведении Дней Москвы в Калужской области подписали 31 января 2016 года министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин и руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

По мнению многих российских историков, стояние на реке Угре в 1480 году положило конец монголо-татарскому игу на Руси и стало началом становления суверенного государства.