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Власти: Арктический фестиваль пройдет в Мурманской области, несмотря на нехватку средств

Общество
6 июля, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Как ожидается, фестиваль станет "более региональным по контенту"

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ежегодный Арктический фестиваль развития территории "Териберка. Новая жизнь" пройдет в Мурманской области с 21 по 22 июля несмотря нехватку финансирования. Об этом сообщила по итогам заседания оргкомитета мероприятия пресс-служба правительства региона.

"В текущем году из-за нехватки собственных финансовых средств и сложности в поиске финансирования от спонсоров, организаторы отказались от проведения фестиваля. Вместе с тем правительство Мурманской области, понимая популярность мероприятия, считает необходимым провести его в намеченные сроки 21-22 июля", - говорится в сообщении с пояснением, что будет в этом году фестиваль станет "более региональным по контенту".

С 2015 года в Мурманской области проведено три фестиваля, в 2017 году его площадки посетили более 4 тыс. человек. Организаторами мероприятия выступали сельскохозяйственный кооператив Lavka Lavka ("Лавка Лавка") и Фонд "Большая земля".

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Мурманской области Григория Стратая центральным событием международного фестиваля в селе Териберка должен стать конгресс социологов и урбанистов, на котором российские и зарубежные специалисты должны обсудить вопрос взаимодействия региональных сообществ, социальные изменения и проблемы российского общества, в том числе на удаленных мероприятиях.

Как и в прошлые годы планируется создать архитектурную, музыкальную, гастрономическую, спортивную зоны, а также площадки экологического туризма и ремесел. Одной из задач фестиваля станет популяризация поморской культуры и фольклора.

Село Териберка расположено в 150 км от Мурманска, на берегу Баренцева моря, в нем проживают около 1000 человек. В постсоветское время поселок пришел в упадок, многие предприятия закрылись. В номинировавшемся на "Оскар" фильме Андрея Звягинцева "Левиафан" Териберка была представлена символом заброшенности и безысходности провинциальной России.

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