Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудники посольства РФ в США возложили венок к памятнику родоначальнику американских ВМС

Общество
6 июля, 19:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, июля. /ТАСС

Пол Джонс также являлся контр-адмиралом российского флота

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Представители посольства России в США возложили в пятницу венок к памятнику родоначальнику американских ВМС Джону Полу Джонсу, установленному в Вашингтоне. Джонс был участником войны за независимость США, а также являлся контр-адмиралом российского флота. В пятницу исполнился 271 год со дня его рождения.

В торжественной церемонии приняли участие представители аппарата военно-морского атташе при посольстве России в США. На прикрепленной к венку ленте написано на английском языке "От ВМФ России".

Джон Пол Джонс по приглашению российской императрицы Екатерины II в 1788 году приехал в Санкт-Петербург, получил патент на чин контр-адмирала за ее подписью на имя Павла Джонеса. На флагманском линейном корабле "Святой Владимир" воевал на Днепро-Бугском лимане против турок. Был награжден орденом Святой Анны. Покинул Россию в августе 1789 года.

Скончался в 1792 году в Париже в возрасте 45 лет. В 1913 году прах флотоводца был перезахоронен с воинскими почестями на территории Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
2
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
3
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
4
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
5
"Нафтогаз" готов урезать сумму иска к "Газпрому" в ответ на обязательства после 2019 года
6
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
7
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!