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Более 1 тыс. человек пройдут профессиональную переподготовку в Ингушетии в 2018 году

Общество
6 июля, 20:34 UTC+3 МАГАС МАГАС 6, июля. /ТАСС

Объем затрат на реализацию мероприятий составляет почти 90 млн рублей

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МАГАС, 6 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек, среди которых безработные и те, кто может потерять работу, пройдут дополнительное профессиональное обучение и стажировку в Ингушетии до конца года, сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь министерство труда и занятости республики Лейла Евлоева.

Переподготовка кадров ведется по госпрограмме "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ингушетия на 2018 год".

"Мы реализуем эту программу, чтобы снизить уровень безработицы и сохранить кадровый потенциал организаций и предприятий. Всего в программе участвуют 1008 человек, обучение проходят в сфере строительства, туризма и социально-экономической. По окончанию профобучения все специалисты будут трудоустроены", - сказала Евлоева.

По ее словам, реализуется программа в большей степени за счет средств, выделенных региону из федерального бюджета.

"Общий объем затрат на реализацию мероприятий госпрограммы составляет 89,9 млн рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета региональному бюджету - 85,4 млн рублей и средств республиканского бюджета - 4,5 млн рублей", - добавила пресс-секретарь.

В феврале сообщалось, что Министерство труда, занятости и социального развития Ингушетии зафиксировало в республике самый низкий за последние 25 лет уровень безработицы, по данным на конец 2017 года, он составлял от 10,6 до 8,6 %. По России средний показатель по безработице составляет 5%. На Северном Кавказе его уровень вдвое выше - около 10%.

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