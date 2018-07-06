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Глава МЧС проверил работу спасателей на водоемах Москвы

Общество
6 июля, 20:36 UTC+3

Евгению Зиничеву продемонстрировали отработку действий по спасению людей на воде

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев проверил, как спасатели обеспечивают безопасность столичных водоемов, посетив акваторию Строгинской поймы Москвы-реки, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства.

"Глава МЧС РФ Евгений Зиничев с сотрудниками московской поисково-спасательной станции проинспектировал акваторию Строгинской поймы Москвы-реки. Главе ведомства продемонстрировали отработку действий по спасению людей на воде", - сказали в ведомстве.

"Учитывая тот факт, что сейчас самый разгар лета с преимущественно теплой погодой, необходимо как можно больше внимания уделять вопросам профилактики поведения людей на воде, напоминать им о бдительности, а также контролировать передвижение судов, в том числе и маломерных. Тем более что оснащенность вашего подразделения это позволяет делать на должном уровне", - цитируют в пресс-службе обращение министра к спасателям.

На территории Москвы находятся около 1 тыс. водных объектов, на которых существуют 66 мест массового отдыха и 12 пляжей. Их безопасность обеспечивают 1,6 тыс. спасателей и 300 единиц техники. Также привлекаются 1 тыс. общественных спасателей из различных волонтерских организаций.

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Зиничев, Евгений Николаевич
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