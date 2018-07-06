Участники 11-го съезда православной молодежи отправятся в паломничество в Екатеринбург

КУРСК, 6 июля. /ТАСС/. Около 80 участников 11-го международного съезда "Содружество православной молодежи" отправятся в паломническую поездку в Екатеринбург, который в этом году станет центром памятных мероприятий, связанных со 100-летием со дня расстрела последнего императора Николая II и членов его семьи. После поездки участники соберутся в Курске в день 1030-летия крещения Руси, сообщил ТАСС в пятницу руководитель отдела образования и катехизации Курской епархии, протоирей Олег Чебанов.

"С 13 июля в течение недели участники съезда будут знакомиться со святынями Екатеринбургской епархии, будут молиться святым царственным страстотерпцам, там же будет у них большая культурная программа, пройдет фестиваль "Содружество православных сердец". Затем они вернутся в Курск в день 1030-летия Крещения Руси, а 29 июля будут в Знаменском кафедральном соборе, где встретятся с митрополитом Курским и Рыльским Германом", - сказал Чебанов.

Международный съезд православной молодежи, призванный объединить молодых верующих храмов Московского патриархата и Русской православной церкви за границей после подписания акта о каноническом единстве, проходит в 11-й раз по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона.

"По традиции съезд завершится балом и подведением итогов в паломническом центре Коренной пустыни Курской области", - добавил Чебанов. Участниками съезда станут прихожане церквей и храмов России, Белорусии, США, Украины, Новой Зеландии, Австралии, Израиля, Франции и Грузии. Практически все "содружники" - студенты светских вузов и рабочая молодежь.