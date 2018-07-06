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Задержанная за продажу психотропов мать ребенка-инвалида не надеялась на прекращение дела

Общество
6 июля, 21:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Ранее МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела о продаже психотропных веществ в отношении Екатерины Конновой

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мать ребенка-инвалида Екатерина Коннова, задержанная ранее за продажу лекарств с содержанием психотропных веществ, не может поверить, что уголовное дело против нее прекращено. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

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Мать ребенка-инвалида об обвинении в сбыте психотропов: я верю, приговора не будет

Ранее МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела о продаже психотропных веществ в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которая перепродавала пять микроклизм с несертифицированным в России диазепамом. Его используют при эпилепсии у детей. Москвичка была ранее задержана, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

"Я еще не верю в то, что произошло, самого постановления официального я не видела, внутри у меня еще страх. Я еще не уверена, я не осознала этого, в одно мгновение все поменялось, я на это вообще не рассчитывала", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, она с сыном находится под опекой фонда "Дом с маяком". "Фонд нам помогает во всем, в чем можно, они как родители, которые помогают своим детям", - рассказала Коннова.

Она выразила надежду на позитивные изменения в системе здравоохранения после случившегося. "Мам с маленькими детьми очень много, мы сидим в четырех стенах и ничего не видим, нам даже иногда есть не на что, потому что мы все отдаем своим детям. Лекарства, которые выписываются, все очень дорогостоящие - самые дешевые от 1,5 тыс. рублей", - рассказала собеседница агентства.

Коннова подчеркнула, что если бы знала изначально, чем чревата продажа психотропных средств, никогда бы этого не сделала, и отметила, что будет писать о том, что "это опасно". "Покупать лекарства я буду, потому что у меня нет другого выбора. Я не могу смотреть, как мой ребенок 24 часа в сутки орет от боли", - добавила она.

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