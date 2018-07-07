Историки России и Германии представили в Мюнхене первый том совместного учебного пособия

МЮНХЕН /Германия/, 7 июля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Первый том учебного пособия "Германия и Россия. Вехи совместной истории в коллективной памяти", итог совместного труда ученых РФ и ФРГ, был представлен в пятницу вечером в Библиотеке имени Толстого в Мюнхене. Он посвящен XVIII веку и состоит из 25 глав, написанных совместно российскими и немецкими историками.

"Учебник, разумеется, не может быть общим, поскольку у нас разные дидактические принципы, разные подходы, а вот учебное пособие мы решили сделать", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС сопредседатель Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений академик Александр Чубарьян. "Комиссия, проработав много времени, по нашему предложению запустила образовательный проект, решив подготовить совместную работу для учителей", - отметил он, подчеркнув, что создание совместного учебного пособия является "первым таким опытом в принципе".

Всего оно будет состоять из трех томов, посвященных соответственно XVIII, XIX и XX векам. Как сообщил Чубарьян, "немецкие коллеги предложили начать с XX века", то есть с третьего тома. "Он охватывает 20 глав, из которых 14 - общих, а в том, что касается шести глав, по которым есть разные точки зрения, сделали так - одна тема и две разные статьи, одна российского, другая - немецкого авторов", - рассказал академик. По его словам, есть, например, небольшие расхождения по главе "Сталинград", разные статьи опубликованы и по теме "Пакт Молотова - Риббентропа".

Сотрудничество с другими странами

Как отметил Чубарьян, опыт взаимодействия российских историков с немецкими коллегами и публикация совместного учебного пособия "вызвали большой резонанс". "Идея получила отклики в других странах, - рассказал ученый. - У нас уже есть такое же сотрудничество с Австрией, с Польшей".

Он отметил, что образовательный проект, осуществляемый вместе с польской стороной, также охватывает три тома. "Однако мы решили сначала издать пособие по XIX веку", - сообщил Чубарьян. Недавно, по его словам, был представлен том, посвященный XVIII веку. Причем пожелание польской стороны заключалось в подготовке исключительно совместных глав.

"Однако, что касается ХХ века, я сказал, что это невозможно", - заметил он. Чубарьян сообщил, что расхождения есть, прежде всего, в оценке событий 1939 года. "Мы собираемся закончить его до конца года", - добавил он.

"Так что наше плодотворное взаимодействие с Германией проложило путь для сотрудничества с другими странами", - указал ученый. По его словам, в нынешних условиях сложной международной ситуации сфера культуры, науки и образования выше политических передряг. "Мое мнение - нужно избегать политизации, его поддержали немецкие коллеги", - отметил академик Чубарьян.

О комиссии

Совместная комиссия по изучению новейшей истории российско-германских отношений была основана в 1997 году по инициативе тогдашних президента РФ Бориса Ельцина и канцлера ФРГ Гельмута Коля для содействия всестороннему научному изучению советско/российско-германских отношений в XX веке, а также укрепления доверия между РФ и ФРГ.

Комиссия поддерживает и сопровождает двусторонние проекты и издания, ежегодно организует коллоквиумы, поочередно в РФ и ФРГ, публикует результаты своей деятельности на русском и немецком языках.

В состав комиссии входят представители исторической науки, а также директора центральных архивов обеих стран.