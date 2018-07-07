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Чехия направит в Таиланд пожарных, чтобы помочь спасти школьников из пещеры

Общество
7 июля, 1:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Специалисты определят, как республика может помочь в спасении школьников, добавили в МИД Чехии

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ТАСС, 7 июля. Власти Чехии приняли решение направить в Таиланд двух пожарных для того, чтобы определить, каким образом республика может помочь в спасении школьников из футбольной команды и их тренера, которых обнаружили в частично затопленной пещере Кхао Луанг. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном сайте министерства иностранных дел Чехии.

Согласно размещенной информации, сначала чешские пожарные прибудут в Бангкок, после чего они направятся на север страны. Отмечается, что они имеют опыт участия в спасательных операциях за рубежом.

Сотрудники национального парка 23 июня обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от прибывавшей воды пропавшие. Таиландские власти организовали операцию по спасению застрявших в пещере людей.

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Операция по спасению детей из пещеры в Таиланде
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