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Администрация США запросила дополнительное время на воссоединение семей мигрантов

Общество
7 июля, 1:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, июля. /ТАСС

Отмечается, что к 10 июля получится воссоединить лишь около половины из примерно 100 семей нелегалов, в которых дети младше пяти лет были разлучены с родителями

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НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа признала, что не успевает обеспечить в обозначенные судом сроки воссоединение разлученных американскими властями нелегальных иммигрантов и их детей, и запросила дополнительное время. Об этом сообщил в пятницу телеканал NBC.

Соответствующая позиция Вашингтона была изложена юристами министерства юстиции США в федеральном суде Южного округа Калифорнии в Сан-Диего. В данном суде продолжается разбирательство, касающееся судеб тысяч мигрантов и их детей. Они были разлучены согласно объявленной в апреле минюстом политике "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства. Задержанных при незаконном переходе американской границы родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности, разлучая с детьми.

Такая практика вызвала волну критики и уже прекращена. 26 июня судья Дана Сабрау постановил, что властям США следует в течение 30 дней обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. На это отводилось 14 дней, если с родителями были разлучены дети младше пяти лет.

Администрация в пятницу уведомила суд, что к 10 июля успеет воссоединить лишь около половины из примерно 100 семей нелегалов, в которых дети младше пяти лет были разлучены с родителями. При этом американские власти в данный момент не могут найти родителей 38 из этих детей. Сабрау сообщил о возможности продления отведенного судом срока, однако потребовал от властей предоставить в понедельник полный список всех указанных семей.

Как заявляли ранее представители администрации, одной из причин того, что процесс идет не так быстро, как требуется, является необходимость проводить ДНК-тесты для подтверждения родства между нелегальными иммигрантами и разлученными с ними детьми. Тесты проводят с тем, чтобы не допустить передачи несовершеннолетних под опеку лиц, которые лишь выдают себя за их родителей.

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