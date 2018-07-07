WP: Twitter за два месяца заблокировал более 70 млн фейковых и подозрительных аккаунтов

ТАСС, 7 июля. Руководство социальной сети Twitter заблокировало за два прошедших месяца более 70 млн фейковых и подозрительных аккаунтов с целью сократить распространение ложной информации на платформе. Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post.

По информации издания, с октября 2017 года темп блокировки пользователей в социальной сети увеличился вдвое, а в последние месяцы ежедневно блокируется более 1 млн аккаунтов.

Как сообщает газета, кампания Twitter против интернет-ботов набирает обороты несмотря на то, что это может привести к снижению числа пользователей соцсети. По мнению вице-президента платформы Дела Харви, "свобода слова уже не так важна, если люди не чувствуют себя защищенными".

В мае социальная сеть анонсировала изменения своих алгоритмов для отслеживания нарушений. По данным газеты, на следующей неделе компания сделает новое заявление, касающееся данной инициативы.

По словам источников, недавние изменения в политике Twitter обусловлены политическим давлением со стороны Конгресса США и связаны с расследованием о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в Америке.

С мая прошлого года расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Он уже предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.