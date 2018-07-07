Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза на юге Индии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездку в Индию, о вспышке лептоспироза на юге этой страны. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.

"Органы здравоохранения штата Керала (юг Индии) заявили 22 июня о росте числа случаев лептоспироза среди рабочих, занятых на очистительных сооружениях штата", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что власти Кералы обеспокоены сложившейся в штате неблагополучной экологической ситуацией. Вспышка в первую очередь угрожает городу Патамтитта, население которого превышает 37 тыс. человек.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Лептоспироз - инфекционная болезнь, которая характеризуется поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Заражение происходит при употреблении инфицированных кормов и воды, а также через укусы клещей.