Папа Римский Франциск поклонился мощам святого Николая в Бари

БАРИ, 7 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск поклонился мощам святого Николая Чудотворца, которые хранятся в крипте католической базилики в городе Бари. Понтифик опустился на колени и произнес молитву.

С этого жеста начался экуменический "День размышления и молитвы за мир на Ближнем Востоке", который Франциск проводит в субботу в "городе, объединяющем Запад и Восток", по его собственному определению. Вместе с ним в крипту спустились почти два десятка глав и высокопоставленных иерархов христианских церквей, как католических, так и православных, Ближнего Востока, а также митрополит Волоколамский Иларион, представляющей на встрече РПЦ.

"Равнодушие убивает, и мы хотим быть тем голосом, который противостоит убийственному равнодушию. Мы хотим дать голос тем, у кого голоса нет, кто может только глотать слезы, потому что Ближний Восток сегодня плачет и страдает, пока другие топчут его в поиске власти и обогащения", - сказал понтифик в коротком приветствии многочисленным верующим перед общим молебном, который прошел на набережной Бари и завершился запуском в небо белых голубей.

Настоящим символом единства христиан, которых объединяют, по определению Франциска, "мученики крови", стала церемония в базилике святого Николая. Папа приветствовал всех приехавших в Бари по его приглашению иерархов братскими поцелуями на ступенях собора под звон колоколов. После короткой молитвы в крипте все участники сели в открытый миниавтобус и отправились на набережную.

Символична стала и служба на набережной, которая велась на языках участников экуменической встречи. Место выбрано было неслучайно, поскольку святой Николай, чьи мощи были доставлены в XI веке в Бари из Мир Ликийских, где он проповедовал во III веке н.э., "пришел с моря" и среди прочего является небесным покровителем моряков и рыбаков.

В программе дня также закрытая встреча Франциска с церковными иерархами, на которой будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, в Сирии и совместные действия церквей для оказания помощи христианам региона.