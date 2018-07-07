Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Папа Римский Франциск поклонился мощам святого Николая в Бари

Общество
7 июля, 10:47 UTC+3 БАРИ БАРИ 7, июля. /ТАСС

Вместе с понтификом в крипту спустились почти два десятка глав и высокопоставленных иерархов христианских церквей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Вера Щербакова/ТАСС

БАРИ, 7 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск поклонился мощам святого Николая Чудотворца, которые хранятся в крипте католической базилики в городе Бари. Понтифик опустился на колени и произнес молитву.

С этого жеста начался экуменический "День размышления и молитвы за мир на Ближнем Востоке", который Франциск проводит в субботу в "городе, объединяющем Запад и Восток", по его собственному определению. Вместе с ним в крипту спустились почти два десятка глав и высокопоставленных иерархов христианских церквей, как католических, так и православных, Ближнего Востока, а также митрополит Волоколамский Иларион, представляющей на встрече РПЦ.

"Равнодушие убивает, и мы хотим быть тем голосом, который противостоит убийственному равнодушию. Мы хотим дать голос тем, у кого голоса нет, кто может только глотать слезы, потому что Ближний Восток сегодня плачет и страдает, пока другие топчут его в поиске власти и обогащения", - сказал понтифик в коротком приветствии многочисленным верующим перед общим молебном, который прошел на набережной Бари и завершился запуском в небо белых голубей.

Настоящим символом единства христиан, которых объединяют, по определению Франциска, "мученики крови", стала церемония в базилике святого Николая. Папа приветствовал всех приехавших в Бари по его приглашению иерархов братскими поцелуями на ступенях собора под звон колоколов. После короткой молитвы в крипте все участники сели в открытый миниавтобус и отправились на набережную.

Символична стала и служба на набережной, которая велась на языках участников экуменической встречи. Место выбрано было неслучайно, поскольку святой Николай, чьи мощи были доставлены в XI веке в Бари из Мир Ликийских, где он проповедовал во III веке н.э., "пришел с моря" и среди прочего является небесным покровителем моряков и рыбаков.

В программе дня также закрытая встреча Франциска с церковными иерархами, на которой будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, в Сирии и совместные действия церквей для оказания помощи христианам региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сирия Италия
Персоны
Франциск (Папа Римский)
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве полиция задержала Мару Багдасарян за вождение без прав
2
Предварительной причиной аварии на Кубани стал выезд одной из машин на встречную полосу
3
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
4
Источник: в Махачкале задержали экс-министра здравоохранения Дагестана
5
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
6
Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
7
СМИ: ОАК заявила о готовности поставить Индии 110 истребителей МиГ-35
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!