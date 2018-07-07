Жители Дальнего Востока намерены болеть за земляка на матче Россия - Хорватия

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Болельщики в регионах Дальнего Востока, несмотря на многочасовую разницу во времени с западными областями страны, намерены смотреть матч Россия - Хорватия в прямом эфире. Дальневосточные любители футбола будут одинаково болеть за всех игроков, но особое внимание уделят уроженцу Комсомольска-на-Амуре Юрию Газинскому, забившего первый гол на ЧМ-2018 в игре сборной России со сборной Саудовской Аравии.

О том, как болельщики готовятся к бессонной ночи, корреспонденты ТАСС узнали в регионах Дальнего Востока.

Болеем за сборную и за земляка

Болеть за сборную России готовятся как рядовые зрители, так и чиновники. Глава Минвостокразвития Александр Козлов, который в эти дни работает на Камчатке, готовится встать в шесть утра, чтобы увидеть матч.

"Сейчас я нахожусь в рабочей командировке на Камчатке, так что болеть за российскую сборную буду в шесть утра, конечно, надеюсь, что наша команда победит. Главное, что уже такой результат достигнут, но еще главнее то, что в составе сборной России играет дальневосточник! Полузащитник Юрий Газинский из Хабаровского края, города Комсомольска-на-Амуре, футболом он начал заниматься именно в Комсомольске. Так что болеем не просто за сборную, болеем за Дальний Восток, где рождаются, учатся, тренируются отличные спортсмены, которые достойно выступают за свою страну", - рассказал ТАСС министр.

Успеха Газинскому желают сегодня в его родном Комсомольске-на-Амуре. Юные футболисты из лиги детского дворового футбола записали видео в поддержку своего земляка. "Юра, поздравляем тебя с выходом в четвертьфинал! Желаем побольше голов, поменьше травм и выиграть в матче с Хорватией. Комсомольск - с тобой!" - сказали в обращении футболисты.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт будет следить за матчем Россия - Хорватия в кругу семьи и друзей. "Буду болеть за всю сборную России и особенно за своего земляка - комсомольчанина Юрия Газинского", - сказал ТАСС Вячеслав Шпорт. В своем видеообращении он отметил, что "уже две недели весь Хабаровский край не спит по ночам и горячо поддерживает своего земляка и всю нашу сборную".

Как оказалось, расстояние и время - не препятствие для дальневосточных болельщиков. Как рассказал ТАСС глава Владивостока Виталий Веркеенко, он вместе со всей страной будет болеть за сборную, но не в России, а в Сингапуре. "В этот раз я улетаю на шестой Всемирный саммит городов и форум мэров в Сингапуре, так что смотреть матч буду уже оттуда, сразу после выхода из самолета", - рассказал мэр.

Смотрим вместе с Акинфеевым

Посмотреть матч Россия - Хорватия вместе с Игорем Акинфеевым предлагает в ночь на 8 июля одна из библиотек Благовещенска. Здесь установлен большой экран, организована фотозона, главным "героем" которой станет картонная фигура вратаря сборной России Игоря Акинфеева. В ожидании матча болельщики смогут скачать электронные книги или посмотреть бумажные издания, которые будут располагаться на отдельном стенде, который библиотекари оформят в футбольной тематике.

"Мы хотим сломить стереотип, что библиотека - это только книги. Теперь библиотека - это социально-культурное учреждение, которое могут посещать даже футбольные болельщики. Во время просмотра матча шуметь не запрещается, а вот алкоголь - запрещен. С этим согласны наши зрители, которые уже забронировали места - это молодежь в возрасте 20-25 лет, семейные пары", - сказала ТАСС заместитель директора муниципальной информационной системы города Благовещенска Татьяна Поздеева.

Ожидается, что к 03:00 по местному времени (21:00 мск), когда в Благовещенске начнется прямая трансляция матча, здесь соберутся до 30 любителей футбола.

Будут смотреть прямую трансляцию и в республиканской детско-юношеской футбольной школе Якутска. Здесь юные спортсмены изучают не только классический мини-футбол, но и входят в сборную по эвенкийскому футболу. Тренер Прокопий Федоров с 2010 года возрождает эту забытую игру, которая отличается тем, что ворота и мяч здесь сделаны из оленьей шкуры, и играют в нее зимой.

Прокопий Федоров вместе с воспитанниками смогли побывать на нескольких матчах ЧМ-2018. "Пять игроков нашей школы из северного Оленекского района под моим руководством смогли побывать на чемпионате. Смотрели игру между Португалией и Ираном, Португалией и Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом. К сожалению, не смогли достать билетов на матч Россия - Хорватия, будем смотреть уже дома", - рассказал он ТАСС.

А вот морякам Тихоокеанского флота не повезло. Матч они увидят только в записи, рассказали ТАСС в пресс-службе ТОФ. "С учетом распорядка дня тихоокеанцы смотрят матчи в записи. То же относится и к отряду боевых кораблей, который сейчас находится в походе", - сообщил собеседник агентства.