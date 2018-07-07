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СМИ: свыше 400 сирийских беженцев отправились на родину из Ливана

Общество
7 июля, 11:54 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 7, июля. /ТАСС

Большая часть беженцев возвращается в Сирию на собственных транспортных средствах

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БЕЙРУТ, 7 июля. /ТАСС/. Операция по возвращению 448 сирийских беженцев на родину началась в субботу в горном районе Эрбиль на северо-востоке Ливана. Об этом сообщила телестанция Al Mayadeen.

По ее информации, эта вторая группа из числа 3,6 тыс. сирийцев, заявивших о желании вернуться в свои дома, расположенные в населенном пункте Флита и других селениях в горной местности Западный Калямун (60 км от Дамаска). 28 июня в эти районы направились 276 беженцев, большинство из них вернулось на собственных транспортных средствах.

Как отметил мэр пограничного города Эрбиль Басиль аль-Ходжейри, операция проводится под контролем Ливанского общества Красного Креста. За ней наблюдают также сотрудники миссии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Всего, по словам мэра, в палаточных лагерях в горной долине Вади-Хмейид у границы с Сирией проживают свыше 30 тыс. беженцев из Западного Калямуна. Кроме них, имеются также выходцы из соседних регионов Хомс и Эль-Кусейр.

Численность сирийских беженцев в Ливане достигает 1,5 млн. чел. 18 апреля была проведена операция по возвращению в населенный пункт Бейт-Джин в окрестностях Дамаска 5 тыс. сирийцев из ливанского района Шебаа-Аркуб.

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