Жители Северного Кавказа поболеют за сборную России за общим столом и в фан-зоне из соломы

НАЛЬЧИК, 7 июля. /ТАСС/. Жители Северного Кавказа готовятся болеть за сборную России, которая в субботу сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по футболу с хорватами. Приготовления идут в фан-зонах, расположенным в городских ДК и амфитеатрах под открытым небом, а также за общим столом в высокогорном селе и даже на соломенной арене. Земляки главного тренера российской команды Станислава Черчесова и одного из лидеров команды Алана Дзагоева испекут осетинские пироги и, как и много веков назад, вознесут над ними молитвы с пожеланиями успеха.

Четвертьфинальный матч Россия - Хорватия начнется в 21:00 мск на сочинском стадионе "Фишт".

Северная Осетия: застольные моления и три пирога

В родной республике главного тренера сборной России Станислава Черчесова фан-зона будет организована во Владикавказе. Горожане будут иметь возможность не только насладиться игрой, но и смогут принять участие в работе тематических площадок. Как сообщили ТАСС в администрации города, развлечения будут посвящены футбольной тематике, участники которых смогут нанести аквагрим, попробовать свои силы в спортивных конкурсах и приобрести официальную атрибутику ЧМ-2018. Фан-зона развернется на летней эстраде "Ракушка" Центрального городского парка культуры и отдыха имени Коста Хетагурова.

Будут смотреть игру и в высокогорном селе Стур-Дигора в Дигорском ущелье, одном из самых отдаленных в республике. Импровизированная фан-зона появится в доме 95-летней Ауари Цопаноойа-Бязаровой. Как и многих поколения ее предков, долгожительница испечет три осетинских пирога с благими пожеланиями, на этот раз - едва ли не впервые в жизни бабушки Ауари - они будут посвящены целой команде.

"У Ауари восемь детей, 21 внук, 39 правнуков и один праправнук. Футбол она не особо любит, но ради сегодняшнего матча сама предложила собраться у нее в доме и поддержать сборную России. По этому случаю она испечет три пирога, над которыми вознесет молитвы старейшина с пожеланиями победы российской команде", - сообщил ТАСС руководитель патриотического клуба "Родина" Тимур Карданов. В фан-зоне, которую организовала у себя дома Ауари, соберутся родственники, односельчане и вообще все желающих.

Жители осетинского города Алагир, где родился Черчесов, будут смотреть игру с Хорватией в переполненном зале районного дома культуры, сообщил ТАСС глава городской администрации Алексей Гоконаев. "Таким образом, на малой родине нашего Станислава Саламовича хотим поддержать российскую сборную. Вход, как обычно, будет бесплатным. Ждем победы", - сказал Гоконаев.

Мечты сбываются

В Центральном парке Нальчика расположен главный в городе летний концертный зал - Зеленый театр, который вмещает 2,5 тыс. человек. Здесь, конечно же, тоже организуют просмотр матча.

"О таких результатах мы могли только мечтать, спасибо нашей сборной за этот праздник! Сегодня болельщики фан- клуба "Спартак" (Нальчик) и наши друзья и соседи из Северной Осетии вместе будут отдавать всю свою энергию, поддерживая команду Станислава Черчесова, - поделился один из фанатов. - Хорватия, конечно, сильна, но наши ребята уже доказали, что они могут играть на уровне даже с чемпионами Европы. Пусть ребята сегодня сыграют красиво, сплоченно, как они это умеют, а мы за них красиво поболеем!"

Двойник Петра I

В Махачкале в парке "Россия - моя история" поддержать сборную России призвал не кто иной, как двойник Петра I. "Сегодня с утра в историческом парке "Россия - моя история" прошла акция, в рамках которой двойник первого российского императора призвал посетителей музея и жителей республики от души болеть за нашу сборную в таком ответственном матче", - сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Идея акции появилась после победы россиян 1 июля над Испанией в 1/8 финала. "Мы все должны поддержать ребят, потому что им предстоит в очередной раз показать и доказать, что Россия - великая держава, способная побеждать", - отметил представитель музея.

Матч в Махачкале болельщики смогут посмотреть на большом экране на летней площадке Даггосфилармонии. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, здесь для болельщиков организуют фан-зону, где будут концерт, розыгрыши, полевая кухня с горячей гречкой и квасом от отряда дагестанских спасателей. Ожидается, что гостями мероприятия станут именитые спортсмены, артисты дагестанской эстрады.

Трансляцию сегодняшнего матча можно будет посмотреть и в сквере имени Крупнова в столице Ингушетии городе Магасе на большом экране. Фан-зоны организованы в домах культуры крупных населенных пунктов, а в самом большом городе республики Назрани показ матча пройдет в кинотеатре "Дружба".

Непогода не станет помехой

На соломенной фан-зоне в Ставропольском крае, созданной на территории бахчи Пономаревых, готовятся не только к просмотру матча с хорватами, но и к проведению собственного турнира. Позднее время игры не станет помехой для болельщиков.

"Днем мы проводим свой футбольный турнир на соломенной арене, а в 20:30 соберемся перед экраном, установленным рядом с ареной, чтобы посмотреть игру национальной сборной. Девять вечера - ничего страшного, болеть за своих футболистов мы бы и в полночь собрались", - сообщил ТАСС инициатор создания площадки Роман Пономарев.

В минувшие сутки в регионе прошли ливни с грозами и порывами ветра, однако, по словам Пономарева, соломенный парк значительных повреждений не получил. Выстояла и "нога Акинфеева" - творчески настроенные местные фермеры установили на соломенном постаменте монумент из пластика в виде ноги в гетрах и бутсе. Кстати, есть в соломенном парке и "усы надежды" - они также выполнены из соломы, но для пущего сходства с прототипом выкрашены в черный цвет.

В Ставрополе любители футбола будут болеть в центре города - на Александровской площади установлен большой экран. Собираться здесь жители города начнут за час до начала четвертьфинальной игры - для болельщиков организуют конкурсы, викторины, выступление музыкальной группы.

Накануне в городе весь день шел дождь, который подтопил ряд улиц, но в субботу утром в Ставрополе установилась теплая и солнечная погода. Есть шанс, что дождь не помешает болельщикам собраться в центре. В предыдущие дни в импровизированной фан-зоне за матчами российской сборной следили 3-4 тыс. человек.