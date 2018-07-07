Секретариат ШОС провел в Пекине дружеские футбольные матчи в поддержку ЧМ-2018

ПЕКИН, 7 июля. /ТАСС/. Секретариат Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в субботу организовал в китайской столице дружеские матчи в поддержку проходящего в России чемпионата мира по футболу. Старт состязаниям дали генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и посол РФ в Китае Андрей Денисов, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На открытии присутствовали дипломаты всех стран объединения, представители российской диаспоры и местные жители. Два первых удара по мячу нанесли Алимов и Денисов.

"Вот уже три недели вся планета с волнением следит за самым зрелищным в истории чемпионатом мира по футболу в России, - отметил Алимов перед началом матча. - Сегодня мы собрались здесь, чтобы выразить ему свою поддержку. Через несколько часов в городе Сочи состоится матч между сборными РФ и Хорватии. Мы надеемся увидеть сборную России в полуфинале мирового чемпионата".

Денисов добавил, что полностью разделяет и поддерживает слова генсека ШОС. "Хочу добавить только одну китайскую фразу - "Цзяю", то есть "Вперед", - сказал дипломат.

Состязание в честь ЧМ-2018

Дружеские матчи проходил в три игры с участием трех команд: ШОС, молодежной сборной города Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) и футболистов китайской корпорации "Ванькэ". Все три матча состоялись на футбольной площадке парка "Чаоян" в самом центре Пекина. Перед началом спортсмены обменялись памятными подарками. Несмотря на сильный дождь, соревнования продолжались до конца.

В первом матче команда Циндао со счетом 3:2 одержала победу над футболистами ШОС. На втором этапе "Ванькэ" обыграла циндаосцев, забив шесть голов и пропустив четыре. Третье противостояние между командой ШОС и "Ванькэ" завершилось вничью со счетом 3:3.

"Главное, что здесь выигрывают дружба, мир, взаимопонимание и гармония", - заявил Алимов.

Как отметил генсек ШОС, в эти дни праздник мирового футбола "собрал в РФ все флаги мира, объединил юных фанатов и людей преклонного возраста". "Лучшие футбольные сборные со всех континентов демонстрируют не только высочайший технический уровень, но и невероятно красивую, захватывающую игру. Пусть энергия "шанхайского духа" даст дополнительные силы лучшим российским футболистам на пути к победе! Давайте вместе пожелаем сборной России удачи", - подчеркнул Алимов.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ. Сборная Китая не сумела квалифицироваться на мировое первенство. Футболисты КНР лишь раз играли в международном финале - в 2002 году. В то же время чемпионат в России привлек большой интерес китайской общественности - по прогнозам, в этот период Россию посетят более 200 тыс. болельщиков из Китая.