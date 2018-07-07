Крым остается у украинцев одним из популярных мест отдыха

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Министерство Украины по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило об увеличении количества украинцев, которые направляются на отдых в Крым.

Так, по данным ведомства, в июне границу с Крымом пересекли более 257 тыс. человек. При этом границу в Херсонской области, которая соседствует с Крымом, пересекли свыше 41 тыс. автомобилей, что больше показателей за май на 37,68%.

Как уточнили в министерстве, через контрольно-пропускной пункт "Чонгар" в направлении Украины проследовали 53,3 тыс. человек, в обратном - 73 тыс.

Через КПП "Каланчак" на Украину направились 50 тыс. человек, выехали из страны почти 64 тыс. человек. Границу на КПП "Чаплинка" пересекли 7 тыс. граждан, направлявшихся на украинскую территорию, в обратном направлении - 11 тыс. человек.

По данным министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, туристический поток в Крым с 2018 этого года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 26,5%, до 1,642 млн человек. Более 10% отдыхающих, как уточнил Волченко, прибыл в Крым с Украины через пограничные пункты пропуска в северной части полуострова.