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Четырехсотлетие Новокузнецка отмечают фестивалями джаза и рока

Общество
7 июля, 14:40 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 7, июля. /ТАСС

Праздник завершится салютом

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КЕМЕРОВО, 7 июля. /ТАСС/. Новокузнецк отмечает 400-летие со дня основания. Для жителей и гостей города работают различные развлекательные площадки, горожан ждут на фестивалях джаза и рока, а завершится праздник двумя фейерверками, сообщили ТАСС в городском управлении культуры в субботу.

"У нас в городе проходит юбилейная неделя, которая завершится 8 июля. Сегодня, 7 июля, у нас самые крупные мероприятия, в этот день мы отмечаем торжества на федеральном уровне (решение об этом было принято в 2013 году - прим.ТАСС). Официальное открытие началось в музее-заповеднике "Кузнецкая крепость". Здесь 720 воспитанников учреждений культуре представили постановку - восемь картин от освоения земли кузнецкой до города будущего", - сказала собеседница агентства.

На открытии торжеств в честь 400-летия города врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что в Новокузнецк сегодня приехали творческие коллективы со всего региона. Как отметили в управлении культуры, для жителей и гостей города работают различные культурные и развлекательные площадки. Например, можно попробовать свои силы в кузнечном деле и выковать на память гвоздь или подкову, посмотреть изделия декоративно-прикладного творчества из керамики и металла, дерева, кожи и т.д. Свои работы представляют мастера не только из городов и районов Кемеровской области, но и Алтайского края и Красноярска.

Фестивали и салют

В городе проходят сразу два международных фестиваля - джазовый и роковый. Первый - в "Кузнецкой крепости", среди пришедших слушателей много семей с детьми. Так как на улице комфортная солнечная погода, часть из них сидят на лужайках и загорают.

"Площадка, где проходит фестиваль "Джаз у Старой крепости", сможет вместить до 3,5-4 тыс. человек. Фестиваль "Герои мирового рока" будет проходить на площади у одного из торгово-развлекательных комплексов, которая рассчитана на 50 тыс. человек", - уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Новокузнецка. В управлении культуры добавили, что завершатся оба фестиваля праздничными салютами: один прогремит в полночь, другой - в 01:00 местного времени (21:00 мск).

За прошедшую юбилейную неделю горожане успели поучаствовать в легкоатлетическом забеге, фестивалях флористики и научно-технического творчества, а также в гастрономическом туре, где для них приготовили 400 кг плова, столько же пельменей и бутерброд длиной 1618 сантиметров, национальные блюда шорцев, например, пельмени с черемшой.

Новокузнецк - второй после Кемерова город в Кузбассе, в нем проживают около 550 тыс.человек. История Новокузнецка началась в 1618 году с формирования Кузнецкого острога - военного форпоста для защиты юго-восточных рубежей Российского государства.

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Персоны
Цивилев, Сергей Евгеньевич
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