Иерархи христианских церквей в Бари призвали к миру на Ближнем Востоке

БАРИ /Италия/, 7 июля. /ТАСС/. Христиане на Ближнем Востоке должны быть "равноправными гражданами" на своей земле, а регион не может быть больше использован ради наживы. Об этом заявил в субботу Папа Римский Франциск по завершении встречи в итальянском городе Бари с главами и представителями христианских церквей.

"Вдохновляя друг друга, мы провели братский диалог. Это стало сигналом того, что единство и движение навстречу друг другу всегда должны происходить без боязни различий", - сказал понтифик, по инициативе которого состоялась экуменическая встреча с участием почти 20 глав и высокопоставленных представителей христианских церквей - как католических, так и православных - Ближнего Востока. Русскую православную церковь в Бари представлял председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Война - беда, под которой трагически сгибается этот регион. Хватит использовать Ближний Восток для целей, не выгодных народу Ближнего Востока! Христиане должны быть полноправными гражданами на своей земле", - провозгласил Папа Римский. Франциск также высказался за достижение мира на Святой Земле путем переговорного процесса между палестинцами и израильтянами на основании добрососедского сосуществования.

По инициативе Франциска в субботу в Бари прошел "День размышления и молитвы за мир на Ближнем Востоке". В совместном молебне на набережной города, по данным организаторов, участвовали более 70 тыс. верующих. Отдельные части молитвы произнесли на своих языках все присутствовавшие.

После этого Папа Римский провел закрытую встречу с церковными иерархами, которая продлилась около двух часов.