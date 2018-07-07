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Оленеводы в ненецкой тундре будут смотреть матч Россия - Хорватия по спутнику

Общество
7 июля, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Пастух-оленевод шестой бригады сельхозкооператива "Ерв" Илья Ледков рассказал, что старается смотреть все матчи мирового первенства

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ТАСС, 7 июля. Болеть за сборную России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу со сборной Хорватии будут и оленеводы Ненецкого автономного округа. Поскольку кочевые общины почти не имеют связи с "большой землей", за игрой на сочинском стадионе "Фишт" они будут следить в чумах по спутнику, рассказал ТАСС пастух-оленевод шестой бригады сельхозкооператива "Ерв" Илья Ледков.

"Смотреть будем по спутниковому телевидению, другого у нас нет, до ближайшего населенного пункта - час на вертолете. Соберемся у экрана все вместе: с женой, четырьмя детьми и с племянниками. Моему старшему сыну 19 лет, старшему племяннику - пять, вполне себе болельщик. А вот младшему племяннику всего год, его к началу матча уже будут укладывать спать", - сказал собеседник агентства.

Их стойбище располагается примерно в 150 км к северо-востоку от Нарьян-Мара. Оленевод отметил, что старается смотреть все матчи мирового первенства, если, конечно, в этот момент он не на работе. Сейчас в тундре идет подсчет оленей после весеннего отела. "Сколько у бригады оленей, пока сказать сложно. Где-то около двух тысяч", - сказал Ледков.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия в Сочи начнется в 21:00 мск на стадионе "Фишт". Ее победитель сыграет в полуфинале ЧМ либо с Англией, либо со Швецией, матч между которыми также пройдет в субботу.

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