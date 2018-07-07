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РПЦ: доходы храмов снизились вслед за падением покупательной способности россиян

Общество
7 июля, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

При этом практически в каждом приходе, где "священник обращен к людям", появляются новые прихожане, которые жертвуют средства, сказал митрополит Волоколамский Иларион

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что из-за снижения покупательной способности населения России доходы храмов РПЦ от продаж товаров религиозной направленности снизились.

"Общее наблюдение, которым делятся многие священнослужители, заключается в том, что покупательная способность населения снизилась. Это ощущается в том числе в храмах: на продажах свечей, на продажах икон, на том, как люди заказывают молебны, как они подают записки. То есть доходы храма в результате этого падения покупательной способности населения тоже упали", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" в субботу.

Иларион комментировал предварительные данные Росстата за 2017 год, согласно которым уровень бедности вырос в 44 регионах из тех 71, что уже представили свои отчеты.

При этом, по словам митрополита, практически в каждом приходе, где существует активная приходская жизнь и "священник обращен к людям", появляются новые прихожане - благотворители и жертвователи. "А это практически везде происходит", - отметил он.

"Этот процесс, как кажется, уже никак не связан с экономическими процессами, он скорее связан с теми внутренними процессами, которые происходят в людях. То есть в конечном итоге мы наблюдаем одну и ту же закономерность - желание человека прийти в храм, приобрести, допустим, крестик или поставить свечку. Оно (желание) напрямую не связано с материальным положением этого человека. Те процессы, которые происходят внутри человека, они важнее того, что происходит вокруг него", - пояснил митрополит.

Ранее "Российская газета" сообщила, что эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС на основе предварительных данных Росстата за 2017 год подсчитали, что уровень бедности вырос в 44 регионах из тех 71, что уже представили свои отчеты. Снизилась бедность в 22 субъектах, еще в пяти она осталась на прежнем уровне.

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