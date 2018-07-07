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Экологи предупредили о риске утечки топлива из затонувшего танкера времен Второй мировой

Общество
7 июля, 16:42 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Внутри немецкого танкера длиной 179 метров могут находиться до 1,5 млн литров топлива, считают Эксперты из Морского института в Гданьске и Фонд Mare, сообщает Польское телевидение

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ВАРШАВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польские экологи сообщили об опастности утечки топлива из немецкого танкера, затонувшего в Гданьском заливе Балтийском море во время Второй мировой войны, сообщает Польское телевидение

Эксперты из Морского института в Гданьске и Фонд Mare в апреле выяснили, что внутри танкера длиной 179 метров могут находиться до 1,5 млн литров топлива. Как считают специалисты, частично утечка уже произошла, так как со временем сталь, из которой были сделаны контейнеры подверглась коррозии.

По их мнению, опасные вещества необходимо откачать, но на эту операцию нужны большие средства.Считается, что из-за процессов разложения танкер становится все тяжелее и в любой момент может завалиться на бок. Тогда содержащееся в нем топливо будет вытекать бесконтрольно и в больших количествах.

Как сообщает Польское телевидение, экологи давно предупреждают о возможности утечки топлива, которая может серьезно навредить экосистеме Балтики.

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