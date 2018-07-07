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Остатки Шефского дома XVIII века выставят на всеобщее обозрение в Ставрополе

Общество
7 июля, 17:08 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 7, июля. /ТАСС

Находку археологов законсервируют, а рядом построят смотровую площадку

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СТАВРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Строители во время работ по благоустройству сквера на Крепостной горе в центре Ставрополя обнаружили фрагменты фундамента Шефского дома конца XVIII века, в этом здании жил командир полка крепости, давшей начало городу. Власти приняли решение о консервации находки, сообщает пресс-служба муниципальной администрации.

"В ходе работ по благоустройству строители обнаружили фрагменты старого фундамента Шефского дома, датированного концом XVIII века. Принято решение, что остатки Шефского дома будут расчищены, законсервированы и представлены для обозрения", - уточняется в сообщении

Планируется, что рядом с находкой во время продолжения работ по проекту благоустройства создадут смотровую площадку, на которой разместят информационные материалы о постройке.

Благоустройство сквера на Крепостной горе проходит в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Согласно археологическим картам, на этой территории ранее располагались постройки ставропольской крепости, которая дала начало современному городу, поэтому работы проходят с участием археологов.

Закладка ставропольской крепости в системе Азово- Моздокской оборонительной линии началась в 1777 году, когда после русско-турецкой войны 1768-1774 годов был заключен Кючук-Кайнарджийский мир. По этому соглашению Предкавказье отходило России, которая получила возможность укрепить эту территорию. В итоге на Азово-Моздокской линии было построено 10 крепостей, восьмой из которых была ставропольская.

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