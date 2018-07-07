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Президент Филиппин пообещал уйти в отставку, если ему докажут существование Бога

Общество
7 июля, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Родриго Дутерте добавил, что верит в существование "универсального разума, который контролирует всю Вселенную"

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ТАСС, 7 июля. Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал покинуть свой пост, если христиане докажут ему, что Бог существует. С таким заявлением политик выступил в пятницу, общаясь с гражданами.

"Если кто-нибудь из вас, галдящих, скажет, что побывал на небесах, говорил с Богом, видел его лично, и докажет, что Бог существует и все это правда, я сегодня же вечером уйду с поста президента", - приводит слова политика в субботу газета The Philippine Star.

Президент добавил, что он "не атеист". "Я считаю, что существует универсальный разум, который контролирует всю Вселенную", - добавил он.

Дутерте хорошо известен своими эксцентричными заявлениями. В начале июня он рассказал, что во время избирательных кампаний на пост мэра города Давао "целовал каждую женщину губы в губы". Тогда он также пообещал уйти в отставку, если об этом его попросят женщины.

За несколько дней до этого Дутерте предложил "убраться к черту" спецдокладчику ООН по вопросу независимости судей и адвокатов, раскритиковавшему судебную систему Филиппин.

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