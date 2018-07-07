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Орлова: День семьи, любви и верности у россиян неразрывно ассоциируется с Муромом

Общество
7 июля, 17:37 UTC+3 МУРОМ область/ 7, июля. /ТАСС

Губернатор Владимирской области обратила внимание, что проведение праздника стимулирует власти к благоустройству города

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МУРОМ /Владимирская область/, 7 июля. /ТАСС/. Всероссийский праздник в честь Дня семьи, любви и верности в Муроме стал туристическим брендом города и всей Владимирской области, что приносит хороший экономический эффект, сообщила в субботу губернатор региона Светлана Орлова.

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День семьи, любви и верности. Досье

"Праздник стал большим брендом для Мурома, для Владимирской области и для корпораций: возьмем РЖД - все поезда [на этом направлении на эту дату] загружены. Люди не просто так сюда приезжают: надо сыграть здесь свадьбу, посетить монастырь, посмотреть, что делают ремесленники", - сказала Орлова, вручая награды лучшим владимирским семьям.

Она также обратила внимание, что проведение праздника стимулирует городские власти к благоустройству Мурома - приводят в порядок парки, дороги, набережную Оки.

В свою очередь, глава города Евгений Рычков отметил, что в дни празднования Дня семьи, любви и верности в гостиницах Мурома не остается свободных мест. "После этого до глубокой осени Муром становится туристической меккой. Это и прекрасный праздник с духовной основой, но это еще и сильный экономический стимул для Мурома", - сказал Рычков.

Как сообщили ТАСС в администрации Мурома, на День семьи, любви и верности ежегодно приезжают около 100 тыс. человек, что сопоставимо с населением города, а годовой турпоток оценивается примерно в 600 тыс. человек. В 2017 году Владимирскую область в целом посетили 4,6 млн туристов.

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник был учрежден в 2008 году. Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе; скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.

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