РПЦ: предоставление автокефалии церкви на Украине будет сравнимо с расколом 1054 года

БАРИ, 7 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Возможное предоставление автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата повлечет серьезные последствия для всего православного мира, сравнимые с Великим церковным расколом 1054 года. Такое мнение высказал в субботу в интервью ТАСС председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Если, не дай Бог, произойдет легитимизация раскола, причем при даровании автокефалии раскольничьим структурам, то трудно даже себе представить, к каким последствиям это может привести для всей семьи православных церквей. Это будет означать фактически раскол, подобный расколу 1054 года", - считает митрополит Волоколамский.

Он отметил, что Украинская каноническая церковь не обращалась к патриарху (Константинопольскому) об автокефалии. "Обратились к нему представители двух раскольничьих структур, которые не признаются ни одной из поместных церквей, включая Константинопольский патриархат, о чем патриарх Варфоломей заявлял неоднократно, в том числе на недавней встрече с четырьмя митрополитами украинской канонической православной церкви", - сказал Иларион. "Тем не менее это прошение, которое было инициировано украинской властью, принято к рассмотрению", - продолжил он.

По его убеждению, создалась исключительная ситуация, "когда просьбы об автокефалии не было, а заявляется, что эту автокефалию дадут". "Возникает вопрос: кому ее дадут, раскольникам? Нет, отвечают, не раскольникам. Тогда кому, если каноническая церковь не просила", - рассуждает Иларион.

"Говорят: ее дадут украинскому народу. А как можно дать автокефалию народу? Томос (указ предстоятеля поместной православной церкви по вопросу церковного устройства - прим. ТАСС) об автокефалии всегда адресован некоему иерарху, который возглавляет церковь", - пояснил иерарх.

Он констатировал, что эта инициатива уже взбудоражила православный мир. Как сообщил митрополит, 9 июля в Москве ожидается делегация Константинопольского патриархата, которая осуществляет поездку по поместным церквям, в том числе на Украине. "Мы не будем просто смотреть, как будут развиваться события, мы будем участвовать в этом развитии событий. Мы надеемся, что здравый смысл восторжествует, потому что украинская церковь, которая и без того подвергается гонениям и давлению, чтобы она разорвала всякую связь с Московским патриархатом, не обращалась с просьбой об автокефалии", - сказал Иларион.

Раскол церквей и украинский вопрос

В 1054 году произошел церковный раскол, приведший к окончательному разделению христианской церкви на Римско-католическую на Западе с центром в Риме и во главе с Папой Римским и православную на Востоке с центром в Константинополе.

В конце апреля Верховная рада Украины поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине. В стране в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата. На Украине также действует Украинская греко-католическая церковь, которая подчиняется Папе Римскому.