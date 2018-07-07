Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РПЦ и Ватикан приступили к восстановлению христианских объектов в Сирии

Общество
7 июля, 17:52 UTC+3 БАРИ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

По словам митрополита Илариона, реставрационные работы над женским монастырем в Маалуле уже подходят к завершению

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРИ /Италия/, 7 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Русская православная и Римско-католическая церкви приступили к реализации плана по восстановлению христианских церквей и монастырей, разрушенных за годы конфликта в Сирии. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал в субботу председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Мы уже приступили к осуществлению реконструкции, ряд храмов и монастырей реконструируется. В частности, подходят к завершению реставрационные работы в Маалуле. Это одна из главных святынь Антиохийской церкви - женский монастырь, построенный в месте, где до недавнего времени еще говорили на арамейском языке. Монахини были вынуждены оттуда уехать, и вот сейчас мы надеемся, что они смогут вернуться", - рассказал Владыка.

Митрополит признал, что условия в Сирии сохраняются сложные. "Но с чего-то надо начинать, и мы уже начали, не дожидаясь того момента, когда условия будут идеальными. Потому что возможно, что такой момент настанет нескоро", - отметил Иларион.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженное противостояние между правительственными войсками и мятежниками, которые требуют ухода Башара Асада с поста президента. По данным Агентства по делам беженцев ООН, число беженцев из Сирии в начале 2017 года составило около 5 млн человек при довоенном населении около 20 млн. Почти полмиллиона человек находятся в лагерях для беженцев. Число жертв конфликта оценивается в 470 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Асад, Башар Хафез
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия Ватикан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД КНДР выразили сожаление в связи с позицией США на переговорах
2
Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"
3
Самолет МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС
4
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
5
ABC: экс-игрок НБА обнаружен мертвым в Лос-Анджелесе после перестрелки с полицией
6
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
7
Президент Хорватии прибыла в Сочи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!