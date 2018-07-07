РПЦ и Ватикан приступили к восстановлению христианских объектов в Сирии

БАРИ /Италия/, 7 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Русская православная и Римско-католическая церкви приступили к реализации плана по восстановлению христианских церквей и монастырей, разрушенных за годы конфликта в Сирии. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал в субботу председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Мы уже приступили к осуществлению реконструкции, ряд храмов и монастырей реконструируется. В частности, подходят к завершению реставрационные работы в Маалуле. Это одна из главных святынь Антиохийской церкви - женский монастырь, построенный в месте, где до недавнего времени еще говорили на арамейском языке. Монахини были вынуждены оттуда уехать, и вот сейчас мы надеемся, что они смогут вернуться", - рассказал Владыка.

Митрополит признал, что условия в Сирии сохраняются сложные. "Но с чего-то надо начинать, и мы уже начали, не дожидаясь того момента, когда условия будут идеальными. Потому что возможно, что такой момент настанет нескоро", - отметил Иларион.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженное противостояние между правительственными войсками и мятежниками, которые требуют ухода Башара Асада с поста президента. По данным Агентства по делам беженцев ООН, число беженцев из Сирии в начале 2017 года составило около 5 млн человек при довоенном населении около 20 млн. Почти полмиллиона человек находятся в лагерях для беженцев. Число жертв конфликта оценивается в 470 тыс. человек.