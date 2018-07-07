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Самым крепким семьям Мурома вручили награды "За любовь и верность"

Общество
7 июля, 18:32 UTC+3 МУРОМ область/ 7, июля. /ТАСС

Медали получили 12 семейных пар, проживших в браке более 25 лет

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МУРОМ /Владимирская область/, 7 июля. /ТАСС/. Полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Владимирской области Светлана Орлова в преддверии Дня семьи, любви и верности вручили медали "За любовь и верность" семейным парам Мурома, прожившим в браке более 25 лет, передает корреспондент ТАСС.

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"Эти семьи все по-своему замечательны... На меня самое большое впечатление произвела семейная биография Ивана Николаевича и Людмилы Петровны Голяковых... Я считаю, что это тот пример, на который нужно равняться", - сказал Щеголев на церемонии награждения.

Иван и Людмила Голяковы в браке 65 лет. Иван Николаевич - участник Великой Отечественной войны, участник Парада Победы на Красной площади, в мирное время работал токарем, имеет орден "Знак Почета", является лауреатом Государственной премии. Людмила Петровна работала учителем начальных классов в муромской средней школе №16, имеет звание "Отличник народного просвещения" и "Ветеран труда". Голяковы воспитали дочь и сына, трех внуков и помогают растить семерых правнуков.

Всего в Муроме в этом году медалью "За любовь и верность" наградили 12 семей. Кроме того, в Муроме наградили нагрудным знаком "Отличник здравоохранения" две супружеские пары Владимирской области, которые работают в системе здравоохранения региона и прожили вместе не один десяток лет.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова в этом году приехала на праздник в Муром вместе со своим супругом. "Пятого августа будет 40 лет, как мы живем вместе. Для нас это тоже хороший семейный праздник. Свадьба была у нас во Владивостоке, это был очень теплый, красивый, хороший день", - рассказала журналистам Орлова.

Муж Орловой - капитан дальнего плавания, супруги воспитали сына и помогают растить троих внуков. По словам Орловой, достичь успехов в профессиональной деятельности и уверенно чувствовать себя в политике ей всегда помогала ее семья. "Быть в политике - хлопотное дело, и я очень благодарна мужу, сыну и внукам, что они меня поддерживают... Любовь друг к другу мы несем постоянно", - добавила Орлова.

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