Развод караулов Президентского полка на Красной площади прошел без сбоев

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка прошла четко и без единого сбоя. Для того чтобы это представление смогло увидеть наибольшее число футбольных болельщиков, приехавших в Москву на чемпионат мира, церемонию во второй раз за сезон провели не только на Соборной площади Кремля, но и на Красной площади.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, нынешней развод караулов прошел точно по сценарию. Ни проливной дождь, который застал врасплох зрителей неделю назад, ни футбольный мяч, который тогда же едва не попал под ноги марширующим военнослужащим, не помешали церемонии.

Таким образом и футбольные болельщики, которые в большом количестве гуляли по Красной площади, и простые туристы смогли во всей красе увидеть одно из самых интересных представлений столицы. Причем вновь, как и неделю назад, участники церемонии сделали акцент на спортивной теме: перед началом основного действия военный оркестр исполнил несколько знаменитых футбольных мотивов. Болельщики с восторгом подхватили такой музыкальный настрой.

Церемония объединила самые красивые элементы с участием пеших и конных караулов под аккомпанемент военного оркестра. Зрителям продемонстрировали сложные приемы с оружием, строевой шаг, динамичные перестроения в разные варианты строя. Позднее более дюжины всадников Кавалерийского почетного эскорта продемонстрировали разные варианты конного построения.

Все элементы программы выполнялись в точности, как несколько веков назад. Единственным нововведением стал "реверс": упражнение, во время которого шесть колонн по шесть человек поочередно подбрасывают вверх оружие. Историческую преемственность подчеркивает и особая церемониальная форма, элементы которой соответствуют парадной форме Российской императорской гвардии образца 1909 - 1913 годов.

За последние годы развод пеших и конных караулов стал одной из визитных карточек Московского Кремля. Он проходит, как правило, каждую субботу в теплый сезон на Соборной площади. В честь гостей чемпионата мира по футболу было принято решение добавить еще по одной церемонии на Красной площади, наблюдать за которой мог бесплатно любой желающий.