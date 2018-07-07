Останки более 300 советских бойцов обнаружили у поселка Красный Бор под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Специальный поисковый батальон Западного военного округа (ЗВО) обнаружил останки более 300 советских бойцов в районе поселка Красный Бор в Ленинградской области, сообщили в субботу в пресс-службе ЗВО.

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"Бойцы отдельного поискового батальона сегодня в ходе раскопок нашли более 300 красноармейцев, погибших в феврале 1943 года. Сейчас из сброса с останками эксгумировано 46 бойцов", - рассказал собеседник агентства.

Первые останки уже были опознаны по личным вещам и персональным медальонам. Идентифицированы ранее считавшиеся пропавшими без вести и оставленными на поле боя техник-лейтенант 1-й танковой бригады Михаил Иванович Моисеев 1918 года рождения, старший сержант 54-го отдельного инженерного батальона 55-й армии Василий Лаврентьевич Мочалов 1922 года рождения.

Также удалось опознать Константина Федоровича Клюева 1905 года рождения, Георгия Иосифовича Ночевко 1916 года рождения. Удалось связаться с родственниками обнаруженных Валентина Александровича Худанина 1923 года рождения и Петра Алексеевича Лазакова 1916 года рождения.

В пресс-службе уточнили, что данных об этом массовом захоронении нет в архивах. После того как все останки будут извлечены из земли, их перезахоронят с воинскими почестями. На месте работ были также обнаружены боеприпасы, оружие, элементы экипировки. Взрывоопасные находки будут вывезены и утилизированы.

Битва за Ленинград стала одним из самых длительных сражений Второй мировой войны. Она продолжалась с июля 1941 года по август 1944. Блокада Ленинграда, установленная 8 сентября 1941 года, была прорвана 18 января 1943. По данным пресс-службы, обнаруженные бойцы погибли примерно через месяц после этого события.