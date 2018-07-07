Почтовый конверт с изображением петроглифов выпустили к 98-летию Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 июля. /ТАСС/. Спецгашение почтового конверта с изображением беломорских петроглифов и логотипа 100-летия Карелии состоялось в субботу в Беломорске в рамках празднования 98-летия Карелии. Об этом в субботу сообщает пресс-службе правительства региона.

"В Беломорске в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню республики, состоялась церемония гашения маркированных конвертов с изображением символа города - беломорских петроглифов и логотипом 100-летия региона. Автором изображения на конвертах является известный карельский фотохудожник Игорь Георгиевский", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы карельского управления "Почты России", конверты выпущены тиражом 50 тыс. экземпляров, с середины июля они будут доступны для приобретения во всех республиканских отделениях почтовой связи. Петроглифы Карелии - это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства, которые относятся к числу важнейших древних культурно-исторических достопримечательностей Северной Европы.

Как рассказали ТАСС в министерстве культуры Карелии, праздничная программа Дня республики проходит в Беломорске на нескольких площадках и включает более 30 культурных, спортивных, развлекательных мероприятий. В частности, зрители могут увидеть реконструкцию традиционного свадебного обряда, на выставке декоративно-прикладного творчества познакомиться со старинным традиционным видом женского рукоделия Поморья - золотным шитьем, на территории археологического комплекса "Беломорские петроглифы" проходит фестиваль первобытной культуры.

С главной сцены жителей республики с 98-летием Карелии жителей поздравили глава региона Артур Парфенчиков и первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов, который передал поздравления от секретаря Совбеза Николая Патрушева. "Импульс развитию республики придало решение президента России Владимира Путина о создании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии. Благодаря этому решению произошли многие положительные изменения: восстановлен Онежский судостроительно-судоремонтный завод, создано Петрозаводское президентское кадетское училище, появились новые дороги, ведется газификация региона. Мы полагаем, что это только начало", - сказал Аверьянов.

Праздник завершится поздним вечером театрализованной танцевальной программой. 98 лет государственности Карелии в составе России исполнилось 8 июня. Однако в связи с тем, что Беломорск находится на севере республики, было решено перенести праздничные мероприятия на июль, когда погода более благоприятна для проведения массовых гуляний на воздухе.