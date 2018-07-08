Россияне отпразднуют День семьи, любви и верности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. День семьи, любви и верности празднуется в России в 11-й раз. Центром праздника стал старинный город Муром, где жили святые Петр и Феврония, история которых стала примером семейного счастья и преданности.

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. По легенде они умерли в один день - 25 июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, оказались в одном гробу, что сочли чудом.

В 2008 году молодежь Мурома предложила ввести новый праздник - День семьи, любви и верности. Инициатива была одобрена Госдумой и Советом Федерации. Оргкомитет празднования возглавила президент Фонда социально- культурных инициатив Светлана Медведева. Праздник был поддержан и Межрелигиозным советом России.

О торжествах, подготовленных к главному семейному празднику страны, и его традициях - в материале ТАСС.

Семья и церковь

Праздник семьи любви и верности имеет и церковные корни. Петр и Феврония были канонизированы Православной церковью на церковном соборе 1547 года. Их мощи ныне хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

"Церковь с большим вниманием относится к укреплению в нашем обществе сознания важности института семьи. Без всесторонней поддержки семейных ценностей, по убеждению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, бессмысленно говорить об экономическом или социальном развитии страны и общества. Патриарх всегда особое внимание, и на общецерковном уровне организации, и в личном отношении, уделяет теме многодетности и устройства семьи на основах православия", - сказал ТАСС пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви Александр Волков.

Чтобы подчеркнуть важность семейных ценностей, патриарх в день праздника совершит богослужение в Муроме, благословит молодые многодетные семьи и людей, готовящихся вступить в брак, а также освятит закладной камень кафедрального собора в честь Рождества Богородицы.

Медали за верность

Символом Дня семьи, любви и верности была выбрана ромашка.

Инфографика Кто кому кем приходится в семье после свадьбы Накануне Дня семьи, любви и верности наша инфографика поможет окончательно разобраться в том, как называются родственники со стороны мужа и жены и кем они друг другу приходятся.

Этот цветок стал олицетворением чистоты, верности и нежности.

К тому же почти все влюбленные гадают на ее лепестках: "любит - не любит".

Несмотря на молодость, у праздника уже есть свои традиции. Одна из них - вручение медали "За любовь и верность", на лицевой части которой изображен цветок ромашки, а на обороте - Петр и Феврония.

Чтобы заслужить ее, достаточно прожить в браке 25 лет и более. С 2014 года награда вручается и парам, где один из супругов имеет иностранное гражданство.

Центром праздника традиционно является старинный город Муром, где жили святые Петр и Феврония. Основные торжества Дня семьи любви и верности прошли в городе накануне.

По случаю праздника привычные названия улиц сменились на тематические. На Праздничном бульваре были организованы фотозоны, а яркие куклы демонстрировали сценки из семейной жизни. Погрузиться в деревенскую жизнь можно было в Ремесленном посаде, а подкрепиться - в Хлебосольном квартале.

Семейный парад

По случаю праздника активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проведут в российских регионах акцию "Парад семьи". В шествиях примут участие многодетные семьи, супружеские пары, давно состоящие в браке, молодые супруги и будущие родители. Они пройдут по улицам городов в праздничной колонне с шарами и транспарантами. В программе акции мастер-классы по созданию семейного древа, а также концертно-развлекательные мероприятия с конкурсами.

Во Владимире, помимо самого шествия, будет организован конкурс "Мама, папа, я - спортивная семья", а также конкурс на лучшее традиционное семейное блюдо. В Орле участники команды "Молодежки ОНФ" проведут мастер-класс по вязанию мягких игрушек, в Йошкар-Оле представители ОНФ поздравят членов молодых семей, которые зарегистрировали брак в этот день. Жители Саратова смогут увидеть флешмоб для молодоженов "Сердце", а дети - принять участие в заезде "Парад самокатов". В Томске гости мероприятия познакомятся с новыми интересными книгами о любви и семейной жизни.

В День семьи, любви и верности в Симферополе откроют памятник Петру и Февронии, в Улан-Удэ бурятский театр кукол "Ульгэр" представит премьеру спектакля "Повесть о Петре и Февронии Муромских", а в Невинномысске во Дворце бракосочетаний специально к празднику создали панно три на пять метров с изображением этих святых.

Браки на небесах

В Железноводске пять аэростатов, в том числе один в виде красного сердца, поднимутся в небо, взяв на борт невест и женихов - в полете они заключат "браки на небесах". В Ульяновске откроют место для поцелуев, а в Архангельске у памятника Петру и Февронии местом для поцелуев станет ромашковая аллея влюбленных. В Благовещенске за поцелуй в фотозоне подарят сертификаты участников акции "Время поцелуев", а за одинокие прогулки на набережной - цветы или воздушный шарик.

Петербург проведет романтический флешмоб: невесты и женихи закружатся на Соборной площади в вальсе молодоженов. В Калининграде на фестивале национальных свадеб покажут свадебные костюмы якутов, поляков, таджиков и многих других народов. В Смоленске в музее военной истории "Башня Громовая" расскажут, чем отличались отношения в семье в период власти Московского государства, а чем - во владычестве Речи Посполитой.

Не обойдется в этот день и без доброго кино для всей семьи. Например, в Ярославле откроется XIII Международный кинофестиваль "В кругу семьи", где ожидают артистов Станислава Любшина и Ольгу Будину. Во Владикавказе на летней эстраде Центрального парка покажут для семей кинокомедию режиссера Измаила Бурнацева "Волшебная папаха".

Праздник в столице

В Москве центром праздничных торжеств 8 июля традиционно станет музей-заповедник Царицыно. Там пройдет художественная выставка "Семья - душа России", где будут представлены работы не только мастеров живописи, но также детей и взрослых, которые присылали свои работы на конкурс со всей России. Также в этот день порядка 300 семейных пар будут награждены медалями "За любовь и верность".

Кроме того, на территории царицынского ипподрома пройдут показательные выступления Кремлевской школы верховой езды. Опытные всадники продемонстрируют москвичам и туристам свое мастерство, а дети смогут покататься на пони и поучаствовать в познавательных мастер-классах.

Праздничные программы приготовлены для гостей и других столичных парков. Так, в Измайлове пройдет фестиваль русской кухни, в музее-усадьбе Кусково - тематические экскурсии и мастер-классы, а в саду Эрмитаж состоится праздничный концерт "Сердца любовью зажгите" с участием солистов Большого театра, заслуженных артистов России, лауреатов российских и международных конкурсов.