В Якутске пройдут международные интеллектуальные игры

ЯКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Команды одаренных детей из 20 стран станут участниками первых международных интеллектуальных игр, которые состоятся в республике под патронатом ЮНЕСКО в Якутске с 8 по 15 июля. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве образования и науки.

"В играх планируют принять участие около 900 школьников из 20 стран, в том числе 600 россиян. Команды сформированы на основе школ. Каждая школа является уникальной средой, это особое сообщество педагогов и обучающихся, где создана своя система, способствующая развитию талантов ребенка", - сообщили в минобрнауки.

В ведомстве уточнили, что для участия в играх производится приглашены команды школ, известные в мире своими достижениями в области научного образования, чьи ученики побеждают на международных конкурсах, в том числе по линии Intel-ISEF.

Игры поддержаны ЮНЕСКО. "Безусловно, получить эгиду ЮНЕСКО не только почетно и важно, но и очень ответственно. Особую роль будет иметь программа наследия МИИ-2018, которая позволит внедрить открыто развивающуюся систему научного образования, что, в свою очередь, поможет раскрыть индивидуальные способности обучающегося", - рассказали организаторы.

По словам организаторов, Якутию будут представлять 400 учащихся из 20 районов республики и города Якутска. "Это ребята, которые в течение учебного года принимали участие в различных видах конференций, олимпиадах, соревнованиях; ребята, которые становились победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, конференции "Шаг в будущее" и так далее", - отметили в Минобрнауки.

Международные интеллектуальные игры пройдут в Якутске впервые. Ожидается работа 12 секций, в том числе соревнования по робототехнике, международная олимпиада школьников по математике, физике, химии и информатике, международная выставка научно-исследовательских работ школьников в области науки и технологий.