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Маск предложил для спасения детей в Таиланде создать из частей Falcon 9 "мини-субмарину"

Общество
8 июля, 3:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, июля. /ТАСС

Ранее стало известно, что бизнесмен направил своих специалистов в Таиланд

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Основатель и руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск

Основатель и руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск

© AP Photo/Richard Drew

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск предложил создать "мини-субмарину" для спасения школьников, обнаруженных в частично затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде. Об этом бизнесмен сообщил в субботу в своем Twitter.

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Ранее сообщалось, что Маск направил своих специалистов в Таиланд. По его словам, стороны обсудили "дизайн аварийной спасательной капсулы", которую можно использовать для извлечения детей на поверхность. Также эксперты обсуждали возможность применения надувной трубы с воздушными шлюзами.

"Получил еще больше хороших отзывов из Таиланда", - написал Маск в своем микроблоге. По его словам, основной идеей в настоящий момент является создание "крошечной субмарины размером с ребенка, используя трубу для перекачки жидкого кислорода ракеты Falcon в качестве корпуса". Речь идет о ракете-носителе Falcon 9, производимой принадлежащей Маску компанией SpaceX.

Как указал миллиардер, такая "мини-субмарина" будет "достаточно легкой для того, чтобы ее несли два дайвера", и "достаточно небольшой для того, чтобы проникнуть через узкие проходы" пещеры.

Сотрудники национального парка 23 июня обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг в Таиланде мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру, которые несколькими днями ранее пропали на прогулке. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 километров, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где смогли укрыться от прибывавшей воды пропавшие.

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Операция по спасению детей из пещеры в Таиланде
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