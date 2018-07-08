Ограничения доступа рыбаков к водоемам выявлены в 30 регионах России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ограничения доступа рыбаков к водоемам были выявлены за два года в ходе прокурорских проверок более чем в трети регионов России. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

По его словам, Генпрокуратура регулярно проверяет соблюдение требований законодательства в сфере бесплатного любительского рыболовства на водных объектах общего пользования. "В ходе проверки прокурорами в 30 регионах установлено, что хозяйствующими субъектами ограничивался доступ граждан к водоемам общего пользования", - сообщил представитель Генпрокуратуры. В их числе Республика Алтай, Башкортостан, Алтайский, Пермский края, Астраханская, Брянская, Вологодская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Липецкая, Новгородская, Омская области, Еврейская автономная область.

"Так, около 2 млн жителей Подмосковья занимаются любительским рыболовством. Ежегодно они вылавливают не менее 350 тонн рыбы. Но не везде береговая линия для них открыта и свободна. Это послужило основанием для принятия мер прокурорского реагирования в 18 городах и районах Московской области", - рассказал Куренной.

Только Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура направила в суды 46 исков о сносе незаконно возведенных сооружений и об обеспечении свободного доступа к водоемам Волги. На Байкале прокуроры выявили в Иркутской области самовольное занятие береговой полосы индивидуальным предпринимателем, который возвел ограждения, кафе, бани.

Платная рыбалка и другие ограничения

"Зачастую никаких документов у подобных предприимчивых дельцов [назовем их так] не имелось вообще", - отметил Куренной. В Якутии, Владимирской, Калужской, Тамбовской и ряде других областей прокуроры выявили случаи организации платной рыбалки в отсутствие права пользования водными объектами. Только в Белгородской области прокуратурами возбуждено 9 дел по ст. 7.6 КоАП ("Самовольное занятие водного объекта").

"Да, есть организации, имеющие право на организацию рыбалки. Но препятствовать свободному подходу граждан на общих водоемах они не вправе, а в ряде случаев именно они под видом развития туризма фактически предлагают безальтернативно ловить рыбу за деньги", - отметил представитель Генпрокуратуры.

"Нередко помимо банальных заборов устанавливаются шлагбаумы, будки с вооруженными охранниками и сторожевыми собаками. В таких случаях людям говорят: хочешь ловить рыбу бесплатно - лови. Но тогда требуют деньги за проезд или проход к береговой полосе", - пояснил он.

Говоря о доступности любительской рыбалки для граждан, Куренной подчеркнул, что перекрытие береговой линии водоемов общего пользования незаконно. "Положениями ст. 6 Водного кодекса РФ, ст. 24 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" гарантированы права рыбаков-любителей на свободный доступ к водоемам общего пользования, в том числе для любительской рыбалки и отдыха. При этом, разумеется, у Вас должны быть незапрещенные орудия лова (их список общедоступен) и при необходимости соответствующая лицензия на отлов рыбы", - пояснил представитель Генпрокуратуры.

Кроме того, в Республике Алтай, Башкортостане, Калмыкии, Коми, Чувашии, Пензенской, Саратовской областях органы прокуроры выявляли случаи, когда местные власти незаконно предоставляли частным лицам в аренду земельные участки у водных объектов общего пользования, отнесенные к федеральной собственности.

"Практически всегда мы помогаем местным властям обеспечивать доступ граждан на водоемы, способствуем правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления", - заметил он. Так, в Забайкальском крае прокуратурой разработаны модельные правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, которые были утверждены районными депутатами.

Представитель Генпрокуратуры заверил, что прокурорский надзор в этой сфере "носит системный характер и будет только усилен".

В России 8 июля отмечается День рыбака. Традиционно он отмечается каждое второе воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в мае 1965 года.