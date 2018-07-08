Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ограничения доступа рыбаков к водоемам выявлены в 30 регионах России

Общество
8 июля, 7:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В их число входят Республика Алтай, Башкортостан, Алтайский, Пермский края, Астраханская, Брянская, Вологодская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Липецкая, Новгородская, Омская области и ЕАО

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ограничения доступа рыбаков к водоемам были выявлены за два года в ходе прокурорских проверок более чем в трети регионов России. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

По его словам, Генпрокуратура регулярно проверяет соблюдение требований законодательства в сфере бесплатного любительского рыболовства на водных объектах общего пользования. "В ходе проверки прокурорами в 30 регионах установлено, что хозяйствующими субъектами ограничивался доступ граждан к водоемам общего пользования", - сообщил представитель Генпрокуратуры. В их числе Республика Алтай, Башкортостан, Алтайский, Пермский края, Астраханская, Брянская, Вологодская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Липецкая, Новгородская, Омская области, Еврейская автономная область.

"Так, около 2 млн жителей Подмосковья занимаются любительским рыболовством. Ежегодно они вылавливают не менее 350 тонн рыбы. Но не везде береговая линия для них открыта и свободна. Это послужило основанием для принятия мер прокурорского реагирования в 18 городах и районах Московской области", - рассказал Куренной.

Только Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура направила в суды 46 исков о сносе незаконно возведенных сооружений и об обеспечении свободного доступа к водоемам Волги. На Байкале прокуроры выявили в Иркутской области самовольное занятие береговой полосы индивидуальным предпринимателем, который возвел ограждения, кафе, бани.

Платная рыбалка и другие ограничения

"Зачастую никаких документов у подобных предприимчивых дельцов [назовем их так] не имелось вообще", - отметил Куренной. В Якутии, Владимирской, Калужской, Тамбовской и ряде других областей прокуроры выявили случаи организации платной рыбалки в отсутствие права пользования водными объектами. Только в Белгородской области прокуратурами возбуждено 9 дел по ст. 7.6 КоАП ("Самовольное занятие водного объекта").

"Да, есть организации, имеющие право на организацию рыбалки. Но препятствовать свободному подходу граждан на общих водоемах они не вправе, а в ряде случаев именно они под видом развития туризма фактически предлагают безальтернативно ловить рыбу за деньги", - отметил представитель Генпрокуратуры.

"Нередко помимо банальных заборов устанавливаются шлагбаумы, будки с вооруженными охранниками и сторожевыми собаками. В таких случаях людям говорят: хочешь ловить рыбу бесплатно - лови. Но тогда требуют деньги за проезд или проход к береговой полосе", - пояснил он.

Говоря о доступности любительской рыбалки для граждан, Куренной подчеркнул, что перекрытие береговой линии водоемов общего пользования незаконно. "Положениями ст. 6 Водного кодекса РФ, ст. 24 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" гарантированы права рыбаков-любителей на свободный доступ к водоемам общего пользования, в том числе для любительской рыбалки и отдыха. При этом, разумеется, у Вас должны быть незапрещенные орудия лова (их список общедоступен) и при необходимости соответствующая лицензия на отлов рыбы", - пояснил представитель Генпрокуратуры.

Кроме того, в Республике Алтай, Башкортостане, Калмыкии, Коми, Чувашии, Пензенской, Саратовской областях органы прокуроры выявляли случаи, когда местные власти незаконно предоставляли частным лицам в аренду земельные участки у водных объектов общего пользования, отнесенные к федеральной собственности.

"Практически всегда мы помогаем местным властям обеспечивать доступ граждан на водоемы, способствуем правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления", - заметил он. Так, в Забайкальском крае прокуратурой разработаны модельные правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, которые были утверждены районными депутатами.

Представитель Генпрокуратуры заверил, что прокурорский надзор в этой сфере "носит системный характер и будет только усилен".

В России 8 июля отмечается День рыбака. Традиционно он отмечается каждое второе воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в мае 1965 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Коми Алтай Якутия Чувашия Калмыкия Башкортостан Пермский край Алтайский край Омская область Брянская область Липецкая область Калужская область Ивановская область Тамбовская область Пензенская область Вологодская область Кемеровская область Саратовская область Астраханская область Владимирская область Новгородская область Ленинградская область Еврейская автономная область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели приступили к эвакуации школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"
3
Американский сенатор заявил, что санкции США против России не работают
4
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
5
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
6
Кормье нокаутировал Миочича и завоевал титул UFC в тяжелом весе
7
Чем запомнится выступление сборной России на домашнем чемпионате мира
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!