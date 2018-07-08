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Президент Польши почтил на Украине память жертв Волынской резни

Общество
8 июля, 11:05 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 8, июля. /ТАСС

Президент принимает участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине события

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ВАРШАВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда в воскресенье прибыл в украинский город Луцк для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Волынской трагедии. Об этом сообщило Польское агентство печати.

В административном центре Волынской области глава польского государства принимает участие в богослужении, проходящем в Соборе святых апостолов Петра и Павла. В подарок Дуда привез памятный крест, посвященный памяти убитых поляков.

В годы Второй мировой войны Организация украинских националистов (ОУН) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации эти события достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН - УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов, жертвами чего стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики.

В Польше события на Волыни в 1943 году называют резней и геноцидом. На Украине считают, что на Волыни была польско-украинская война, во время которой обе стороны совершили многочисленные преступления. В традиционной польской историографии Волынская трагедия воспринимается как этническая чистка исключительно польского населения, в украинской - как "действие в ответ" на зверства поляков относительно украинцев.

Сейм Польши 22 июля 2016 года принял постановление, в котором преступления ОУН и УПА против поляков на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом. Между тем Верховная рада в 2015 году признала деятельность ОУН - УПА борьбой за независимость Украины. А в августе 2016 года в Раде был зарегистрирован проект постановления о признании геноцидом действий Польского государства по отношению к украинцам в 1919-1951 годах. В 2017 году в Польше впервые отметили годовщину Волынской трагедии на государственном уровне.

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