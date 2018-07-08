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Аэропорт Сочи побил рекорд по пассажиропотоку накануне матча Россия - Хорватия

Общество
8 июля, 11:49 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 8, июля. /ТАСС

В дни зимней Олимпиады 2014 года рекорд составлял около 24 тыс. пассажиров, в день игры сборных аэропорт принял до 35 тыс. человек

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КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток в аэропорту Сочи накануне матча Россия - Хорватия четвертьфинала чемпионата мира по футболу стал рекордно большим и, по предварительным оценкам, составил до 35 тыс. человек, сообщил в воскресенье журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что предыдущий рекорд был установлен 1 июля: пассажиропоток воздушной гавани за сутки составил 30,92 тыс. человек. В дни зимней Олимпиады 2014 года, которую принимал курорт, рекорд составлял около 24 тыс. пассажиров.

"Рекордное количество пассажиров принял аэропорт Сочи, пассажиропоток превысил показатели открытия и закрытия Олимпиады. На прилет и вылет 7-8 июля пассажиропоток, по предварительным данным, составил до 35 тыс. человек", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что матч Россия - Хорватия в субботу посетили более 44 тыс. зрителей, десятки тысяч человек собрались на фан-зоне в Сочи и по всему городу. Автобусами, электричками, поездами бесплатно перевезено почти 40 тыс. болельщиков. На железнодорожных маршрутах курсировали дополнительно 70 пар поездов.

Глава региона также подчеркнул, что максимально оперативно и слаженно работали все привлеченные для проведения чемпионата службы. Медики дежурили как на стадионе "Фишт", так и в фан-зоне. Особое внимание уделялось безопасности, не зафиксировано никаких серьезных правонарушений.

"Уверен, что болельщики, а их в Сочи вчера было небывалое количество, будут вспоминать не только игру, но и атмосферу, которая весь вечер была на стадионе и во всем городе. Хочу сказать огромное спасибо всей региональной команде, которая на протяжении многих месяцев этот праздник готовила. Это был большой труд, мы в очередной раз показали всему миру, что Кубань на самом высоком уровне может организовывать события мирового масштаба. И, конечно, отдельная благодарность всем жителям Краснодарского края - без вашего гостеприимства и радушия такого фантастического чемпионата просто бы не было", - добавил Кондратьев.

Чемпионат мира по футболу проводится с 14 июня по 15 июля. Стадион "Фишт" в Сочи принял матчи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1) и Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1) и матч четвертьфинала, где по результатам серии пенальти сборная Хорватии обыграла команду России.

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Кондратьев, Вениамин Иванович
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